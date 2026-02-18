Guti debuta con el Hércules mientras el estreno de Toril se resiste

Llegó la hora de Guti para vestir la camiseta del primer equipo, y con su entrada al campo en el minuto 84 del partido contra el Antequera, el Hércules ya ha utilizado a su vigesimoctavo jugador esta temporada. El mediocampista ofensivo de 20 años, estrella de la cantera blanquiazul, tuvo por fin su oportunidad de ser también el quinto canterano en figurar con el primer equipo este año.

Sin embargo, es el único que debuta como tal en este curso, pues los otros canteranos con algún rol en el Hércules (Nico Espinosa, Jorge Galvañ, Carlos Mangada y el ahora cedido Rafa de Palmas) ya son jugadores consolidados o, por lo menos, habían tenido su primera aparición en anteriores campañas.

A la octava va la vencida

Después de ocho convocatorias que, casualmente, empezaron en el partido de ida contra el Antequera a raíz de la plaga de bajas que en aquel momento sufría el equipo, Guti saltó al campo del Rico Pérez en un contexto poco favorable, cuando acababan de encajar el gol que acabó otorgando los tres puntos al equipo andaluz. Beto optó por el futbolista del filial como sustituto de Mehdi Puch, para jugar como segunda punta, antes que por la otra herramienta ofensiva que le quedaba en el banquillo, el extremo Jeremy de León.

Fueron casi 15 minutos de reloj, aunque muchos menos de fútbol, en los que el Hércules buscó sin acierto rescatar el punto en medio del descontrol. Guti, que aprovechaba su frescura para moverse continuamente tanto en ataque como en defensa, poco pudo hacer. Su intervención más clara fue un cabezazo en el área chica rival, con choque incluido contra el defensor del Antequera, que desvió el balón.

Guti, en el centro, entre jugadores extenuados al final del Hércules-Antequqera. / Jose Navarro

El canterano, que lleva cinco goles con el "B", quería estrenarse salvando el partido. Tenía en sus botas una oportunidad, de esas que no son comunes en un club donde se suele cumplir aquella máxima que dice que "los canteranos son hijos de la ruina". El último joven formado en la disciplina blanquiazul en ganarse un lugar en el primer equipo es Jorge Galvañ, y su irrupción final, contrato incluido, fue posible tras la lesión de Samu Vázquez. Después, la competencia le ha complicado la permanencia en el once titular, del cual no forma parte hace ya cuatro jornadas.

Y eso que hace poco menos de dos meses el propio Beto se plantó en una previa asegurando que jugaba con "Galvañ y diez más". Después de aquello llegó el mercado de invierno y los fichajes acabaron de desplazar a los canteranos en la disputa por un lugar en el once. La llegada de Josep Calavera ha quitado la titularidad a Carlos Mangada, Andy Escudero mueve fichas en ataque que pueden ocupar la banda izquierda de Nico Espinosa y Rafa de Palmas incluso tuvo que abandonar el club cedido en busca de minutos a las órdenes de Vicente Parras en Teruel.

En su valoración final de la ventana invernal, el propio secretario deportivo del club, Paco Peña, confesó que le gustaría "que subiera gente de la cantera" y marcó este objetivo como "una asignatura pendiente que tenemos todos". La razón, para él, es que el Hércules "requiere de rendimiento inmediato", y ve la solución en la llegada al fútbol profesional, donde prevé "tener mucho más tiempo" para esperar a los jugadores.

Toril, el debut que falta

Guti es el vigesimoctavo blanquiazul de este curso, y Alberto Toril está llamado a ser el vigesimonoveno... cuando su cuerpo lo permita. Traído de la primera división costarricense, donde estaba en el dique seco, el delantero mallorquín no acaba de tener buenas sensaciones para debutar con la camiseta del Hércules, aún a pesar de que a su llegada el club y el entrenador trasladaron que Toril se encontraba físicamente bien, aunque falto de ritmo competitivo.

Noticias relacionadas

Alberto Toril, en un entrenamiento en el Rico Pérez en su primera semana en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

El atacante llegaba para ofrecer potencia aérea y un mejor ataque al espacio del que puede dar Fran Sol. Justamente, en sus minutos contra el Antequera Guti intentó en varias ocasiones ganar la espalda de los defensores e internarse al espacio, si bien ningún balón le llegó en los pocos minutos de juego efectivo que tuvo. Con Slavy fuera y decaída la opción de Ropero como "9", Guti, que tampoco es un delantero al uso, ofrece una alternativa todavía no explorada para complementar el atascado ataque del Hércules.