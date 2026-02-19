El Hércules viaja a Torremolinos con la autocrítica de Beto: "12 partidos y 4 victorias no son suficientes"

El estadio El Pozuelo de Torremolinos es el próximo destino del Hércules, que lo visitará este sábado a las 16:15. Para llevarse los tres puntos, Beto Company tiene claro en qué debe mejorar con respecto a la derrota contra Antequera. Ante un Juventud Torremolinos que domina las segundas acciones, la orden del entrenador blanquiazul es que "no nos pueden robar balones en nuestro campo, ni cuando nos estamos desplegando en ataque".

La vulnerabilidad en propio campo, que costó el gol de la derrota el pasado domingo, lleva al míster a anunciar una variación "de concepto, para intentar recuperar estos segundos balones", en un partido donde "el campo nos condiciona un poco porque es el más pequeño de la categoría".

Hay que salir a puntuar sí o sí tras una derrota en casa que no estaba en los planes. Eso piensan los aficionados que sufren al ver al equipo estancado en el ecuador de la tabla, pero Beto asegura que tiene "tranquilidad clasificatoria, dentro de que 12 partidos y 4 victorias no son suficientes".

Más acierto, más goles

"Tenemos que cambiar esa racha de empates en victorias, seguir perdiendo poco, pero hay que ganar más, y ganar más va de meter más goles, y meter más goles va de acertar en los últimos pases", ha diagnosticado el preparador. Además, está convencido de que "si no hubiéramos encajado, hubiéramos ganado el partido" contra el Antequera.

"El campo nos condiciona un poco porque es el más pequeño de la categoría". Beto Company

En el autobús a Torremolinos Beto no podrá subir a Colomina, sancionado, ni a Calavera, que es baja esta jornada para que consiga recuperarse de las molestias musculares que presenta tras "jugarlo todo" después de la inactividad que tuvo en el Tenerife. Tampoco contará con Alberto Toril, de quien ha dicho que todavía está "bajo a nivel muscular" y a quien espera tener con el grupo hacia el final de la semana próxima. En ambos casos, el entrenador no habla de lesiones sino de adaptación física.

Con el mediocampo condicionado por las bajas, y aunque el entrenador no ha querido enseñar sus cartas, los nombres de Mangada y Ben Hamed se antojan innegociables. El futbolista alicantino volvería a la titularidad tras cinco partidos con apenas 16 minutos, y Beto ha querido trasladarle "máxima confianza". "Es un futbolista que nos puede dar mucho y que nos va a dar mucho, estoy convencido", ha aseverado.

El otro debate es la conformación del ataque, donde las circunstancias recomiendan la titularidad de Fran Sol como punta dadas las pequeñas dimensiones del campo torremolinense. Pero la opción de Unai Ropero, y la flamante alternativa de Guti, llegan a reforzar la demarcación, que cojea por la indisposición de Toril.

Ropero y Guti, alternativas en ataque

Sobre el canterano, que debutó este domingo y va convocado este sábado, el míster se ha declarado "contento porque tiene el nivel, la ambición y el hambre" que presupone a un futbolista del Hércules. "Tiene la capacidad de ser punta espacio. Porque es un chico que estoy convencido de que si tiene 15 minutos para correr en Torremolinos o los que sean, eso te lo puede dar", ha detallado sobre lo que espera a nivel táctico del jugador.

A Ropero, por otra parte, lo valora como un jugador que desde la posición de "10", haciendo de punta o de extremo más o menos abierto "siempre nos ha acercado al gol". Gol que le está resultando esquivo al Hércules, que este 2026 lleva una media de apenas un tanto por partido.

"Los jugadores que tenemos siempre han marcado goles. Uno no tiene más remedio que seguir insistiendo en la confianza" Beto Company

Ante ello, Beto se resigna a esperar que vuelva la buena racha. "Al final, los jugadores que tenemos siempre han marcado goles. Uno no tiene más remedio que seguir insistiendo en la confianza. Hay momentos determinados de la carrera de los jugadores o pequeños tramos durante la temporada en los que está más negado que la portería y no hay más. Y lo que no vale es entrar en esta espiral negativa de no hacer gol", ha recalcado en la rueda de prensa.

Tampoco contempla, al menos de inicio, jugar con dos puntas: "Nosotros estamos controlando partidos porque jugamos con 3 dentro. Si jugáramos con 2 arriba, creo que al final lo que haríamos sería alargar mucho el equipo. Y podrías tener algo más de pegada, sí es cierto, pero seguramente no tendrías tanto control". "Hay que jugar en la línea fina de entender cuándo necesitas un poquito más de pegada y cuándo necesitas un poquito más de control", plantea sobre las variantes que sí que puede realizar según las necesidades de cada momento del partido.