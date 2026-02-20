Altas, bajas y posible once titular de Beto para el Torremolinos-Hércules

El Hércules, tras completar este viernes el último entrenamiento de la semana, pone rumbo a Málaga, donde el sábado (a las 16:15 horas) se enfrenta al Juventud Torremolinos Club de Fútbol, recién ascendido a la categoría, inmerso en la pelea por no regresar a Segunda RFEF. Los alicantinos, en una semana marcada por el gusto desagradable que dejó la derrota por la mínima frente al Antequera (0-1), necesitan ganar en El Pozuelo, de dimensiones reducidas, para no desengancharse definitivamente del vagón de cabeza, que ya se aleja a 4 puntos.

Clasificación del grupo 2 antes de que dé comienzo la 25ª jornada de liga en Primera Federación. / RFEF

Altas y bajas del Hércules

Para esta cita, Beto Company no podrá disponer de los lesionados de larga duración, Oriol Soldevila y Richie Dapaah, que continúan con sus respectivas readaptaciones tras las graves lesiones de rodilla que arrastran, ni tampoco con el portero titular, y pilar básico del proyecto, Carlos Abad, en la tercera semana de convalecencia después de someterse a una intervención de apendicitis.

A ellos, esta semana clave para el devenir del equipo en su segundo año buscando el ascenso en Primera RFEF, se suma Roger Colomina, que debe cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y dos de los refuerzos invernales: Josep Calavera y Alberto Toril. Según las pruebas médicas practicadas, ninguno sufre una lesión grave, pero en el caso del centrocampista la acumulación de minutos tras un largo tiempo de inactividad le ha provocado una sobrecarga que puede derivar en rotura fibrilar en caso de forzar, algo que se evita esta semana.

Por su parte, el delantero mallorquín, última incorporación del equipo sellada el último día de mercado, aún no está con buenas sensaciones para competir tras su tumultuosa salida de Alajuelense de Costa Rica. El atacante balear sigue un programa específico de reingreso a la competición que todavía no se ha completado... para desgracia de Beto Company, que confiaba en poder darle algunos minutos ya la semana pasada.

Además, Nico Espinosa es duda, aunque su concurso no corre peligro. El capitán, con ligeras molestias en el isquiotibial de la pierna derecha, no acaba de alcanzar su punto óptimo de forma, lo que le está lastrando en su último año de contrato con el Hércules.

Posible once titular del Hércules

Con todas estas vicisitudes, el preparador blanquiazul confiaba el jueves en armar un buen bloque que sea capaz de sumar el segundo triunfo a domicilio de la temporada. La alineación titular puede ser la integrada por Alessandro Blazic, en la portería; con Samu Vázquez, Rentero, Monsalve y Javi Jiménez, en defensa; un doble pivote formado por Carlos Mangada y Ben Hamed; con Mehdi Puch por delante, Andy Escudero en la derecha, Unai Ropero en la izquierda, y en la punta del ataque Fran Sol; lo que supondría tres variaciones con respecto al once que formó de inicio frente al Antequera.