El Hércules necesita los tres puntos en Torremolinos

La liga no espera. Cuatro puntos separan al Hércules de la zona de «play-off» que delimita ahora el Algeciras, que ha disputado un partido menos que los alicantinos, lo mismo que tres de los cuatro equipos que están ahora mismo por delante de los blanquiazules en la clasificación. La mayoría se recuperarán en marzo, de ahí la importancia de no continuar perdiendo contacto con el vagón de cabeza de la liga.

Después del último entrenamiento, la expedición, con 20 convocados, entre ellos el canterano Guti, ha puesto rumbo a Torremolinos donde le espera uno de esos pulsos complejos en los que se juntan la urgencia por la necesidad de puntos, la acumulación de bajas propias y las dificultades del campo, cuyas dimensiones no son favorables al estilo dominador y asociativo que propone Beto Company, que tendrá que reconstruir el centro del campo en El Pozuelo.

Convocatoriaa con los 20 futbolistas con los que el Hércules viaja a Torremolinos. / HCF

El Hércules viaja por primera vez en liga a Torremolinos para medirse con un conjunto valiente, joven, que pelea por no bajar y que ha sido capaz de sobreponerse a todo tipo de vicisitudes esta misma campaña, la de su debut en la tercera categoría nacional. Antonio Calderón, que ya proclamó campeones a los malagueños el curso anterior en Segunda RFEF, está convencido de que puede conseguir la permanencia.

En la primera vuelta, los andaluces se adelantaron en el Rico Pérez jugando en inferioridad y estuvieron a punto de arruinar el esperanzador comienzo de Beto al frente del banquillo. Rafa de Palmas evitó el reparto de puntos con un tanto salvador en el tiempo de prolongación, el primero del canterano, ahora cedido en el Teruel, con la camiseta del Hércules.

Juventud y valentía

El Juventud Torremolinos, sin ser un bloque temible, sí practica un fútbol alegre, sin complejos, que sabe explorar debilidades defensivas, aunque con limitaciones en la definición, por eso han incorporado esta semana al delantero croata de 22 años Ivan Laca, un punta zurdo sin experiencia en España.

Presentación del croata Ivan Laca como nuevo delantero del Juventud Torremolinos esta semana. / JTCF

A los dos contendientes les urgen las victorias. Los malagueños no pierden como locales desde el pasado 30 de noviembre y en lo que va de 2026, han sumado un punto más que los alicantinos, ganando dos partidos. Los blanquiazules solo han firmado un triunfo tras el parón de Navidad. Y, a domicilio, únicamente han obtenido un triunfo en las 24 primeras jornadas, el sellado en Marbella.

Las ausencias, bien por lesión, por sobrecarga o por lesión, condicionan el once tipo del preparador valenciano, que deberá volver a recurrir a la dupla Ben Hamed-Mangada de inicio ante la imposibilidad de poder contar con Roger Colomina y Josep Calavera. Como Nico Espinosa tampoco anda en plenitud física, no existe un abanico apreciable de alternativas fiables.

Un punto más que el Hércules ha sumado el equipo malagueño en lo que va de 2026; 8 llevan, con un triunfo más (2)

Lo natural será que Unai Ropero vuelva a caer a la banda izquierda y que Fran Sol, más acostumbrado a la brega con centrales (en el pasado), recupere su lugar después de su última suplencia y de sus dificultades para marcar goles que no sean desde el punto de penalti. El último lo celebró el 14 de diciembre, en Sanlúcar de Barrameda. Desde entonces, nada, solo penas máximas, cuatro.

Ben Hamed, con el balón delante de Javi Jiménez, apunta a la titularidad en El Pozuelo. / Álvaro Egea / HCF

Todo lo que no sea regresar a Alicante con los tres puntos supondrá otro paso atrás en una carrera que empieza a ser contra la propia matemática de la competición, que solo una vez, desde la extinción de la Segunda B, ha visto como un club con el tanteo actual del Hércules (32 puntos) ha logrado alcanzar la promoción de ascenso. Es un dato más simbólico que válido, pero mejor no exponerse a la rudeza estadística.