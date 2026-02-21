Beto Company, tras el Juventud Torremolinos-Hércules: "Si el partido dura cinco minutos más, perdemos"

Frustrado tras encajar el empate en el último minuto. “Así es el fútbol. Palmamos dos puntos en el descuento cuando parecíamos tenerlo, pero también hemos ganado muchos partidos en el descuento. Nos vamos muy fastidiados porque meter dos goles en este campo cuesta muchísimo y perder dos puntos de esta manera nos deja jodidos”, comentó Beto Company nada más comenzar la rueda de prensa.

“La sensación con la que me voy es que si el partido dura cinco minutos más, perdemos. Lo único que nos queda es recuperarnos de un golpe durísimo y salir de esta, porque aquí nadie descansa”, añadió el valenciano.

Los sustitutos no están a la altura

El entrenador se mostró en desacuerdo al ser cuestionado por el nivel de los jugadores del banquillo. “No creo que sean cambios raros. Los hemos hecho todo el año, solo que hoy no han funcionado. Metemos gente con altura porque había córners, algo que hace todo el mundo. El hecho de meter un central más no quiere decir que no fuéramos a por el partido. Sería estúpido meter a dos delanteros con 1-2”, remarcó el técnico del Hércules. Al mismo tiempo mostró su confianza en los jugadores. “No vamos a matar a nadie por un mal partido”, concluyó.

A lo largo el partido, el nivel del equipo varió considerablemente y así lo hizo saber Company: “El partido ha estado relativamente controlado, la primera parte ha sido correcta para hacer el fútbol que queríamos. Nos vamos con ventaja al descanso, pero los diez primeros minutos de la segunda parte han sido nuestros peores. Luego, cuando mejor estábamos, metemos el segundo y nos entra el miedo de perder lo que tengo. Ahí se trata de seguir apretando, por eso hemos metido a gente con piernas frescas”.