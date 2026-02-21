El Hércules muere en la orilla de Torremolinos

El Hércules buscaba el triunfo a domicilio en Torremolinos tras el tropiezo la pasada semana frente al Antequera. Beto sacaba este once: Blazic, Samu, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Mehdi Puch, Ropero, Andy y Fran Sol.

En la primera mitad el Hércules ha salido con su característica intensidad y presión, incomodando la salida de balón y el juego del equipo rival. A los 12 minutos de partido Samu se ha internado en el área y ha brindado un pase atrás a Fran Sol que no ha sabido aprovechar y ha desperdiciado la oportunidad de adelantarse en el encuentro. A pesar de ello, el Hércules no se ha echado atrás y ha seguido generando peligro. Finalmente una acción a balón parado de Andy ha sido rematada por Ropero quien con un testarazo ha puesto el balón en la escuadra para colocar el 0-1 con el que se ha llegado al descanso.

La segunda mitad ha sido mucho más frenética. Nada más empezar, un fallo en el área le ha costado el empate del Torremolinos. El Hércules ha seguido sufriendo pero en una aislada jugada de Samu, el lateral metía un pase al área que ha rebotado en un defensa y se ha colado para poner el 1-2. El partido se encaminaba a la victoria a domicilio pero, en el descuento, tras salvarse al fallar Pito Camacho un penalti que le habían concedido al conjunto local, un nuevo desajuste defensivo ha permitido a los blanquiverdes empatar el partido antes del pitido final.

El Hércules pierde así una oportunidad de ir para seguir mirando hacia los puestos de "play-off" y sufre un empate en un partido que tenía completamente encarrilado.