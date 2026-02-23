Beto y Claudio: dos sustitutos, un mismo estilo

Hay quien dice que los cambios son necesarios, pero no siempre acaban bien. Este sábado (21 horas) se enfrentan entre sí Hércules y Eldense, dos equipos que sustituyeron a sus entrenadores a mitad de temporada. Los azulgranas despidieron a Javi Cabello tras ocho jornadas para promocionar a Claudio Barragán, por entonces técnico del filial. Los alicantinos esperaron un poco más, en la duodécima fecha decían adiós a Torrecilla y daban la bienvenida a Beto Company.

Los resultados en ambos casos han mejorado, pero la situación es completamente diferente. Los de Barragán se sitúan cuartos, a cinco puntos del liderato, tras encadenar una decena de partidos sin perder. El Hércules, por su parte, ha logrado cuatro victorias de trece con Beto colocándose con los mismos cinco puntos de margen, solo que con el descenso.

Continuidad en tiempo de cambios

Desde la llegada de Claudio Barragán, el Eldense solo ha perdido un partido, contra el Antequera en la jornada 14. El de Manises ha dirigido 16 partidos con los azulgranas y ha contado la mitad de ellos como victorias. Uno de ellos, curiosamente, contra el Hércules de Torrecilla. Barragán ha apostado por seguir con el trabajo que dejó su predecesor. Una vez asentado el sistema, el juego del Eldense plantea una combinación de calidad con nombres como Fidel Chaves mezclada con el desborde que aporta Hamza Bellari que deja casi sin opción de réplica a sus rivales.

La afición del CD Eldense anima a su equipo desde la grada. / Héctor Fuentes

Contando con esa versatilidad, el conjunto dirigido por Barragán ha demostrado una gran proyección ofensiva. El equipo ha marcado 22 goles desde que el entrenador del filial saltara al primer equipo. Esto deja una media de 1,3 goles marcados por partido, la misma que el Hércules de Beto. A nivel defensivo, las paradas de Ramón Vila marcan la diferencia con los alicantinos. El equipo ha encajado nueve goles menos de los que ha metido con el nuevo entrenador, logrando así una racha de diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota y una media de 1,9 puntos por partido.

El riesgo como estilo de vida

Beto llegó a Alicante con una idea de fútbol clara: para ganar hay que asumir riesgos. El exentrenador del Andorra apuesta por un fútbol ofensivo que demanda mucho balón y movimientos muy ágiles. Hecho correctamente, este fútbol puede dar resultado, no hay más que ver al Barcelona de Hansi Flick, pero para ello se necesita mucha calidad y precisión con la pelota. Pese a ser, sobre el papel, una buena idea, quizás en una tercera división no existe el nivel para que el riesgo que asume el fútbol de Company se pueda sostener.

Los titulares del Hércules posan antes de su encuentro frente al Juventud Torremolinos. / LOF

Los números así lo confirman. Desde la llegada del nuevo entrenador, el Hércules acumula buenos números en ataque con más de un gol por partido, pero, al mismo tiempo, ha encajado solamente uno menos de los que ha metido. Esto da un balance en trece partidos de cuatro victorias, dos derrotas y siete empates, que, como se vio en Torremolinos, no permiten dejar tranquilos al aficionado herculano.

Lo que queda claro es que la próxima jornada verá un partido especial. Dos entrenadores con una idea de juego parecida se verán las caras en busca de demostrar quién lo sabe transmitir mejor a sus jugadores. Las ideas de ambos plantean un encuentro igualado, entonces los futbolistas serán los que decanten hacia qué lado cae la balanza.