Solo el Hércules puede vender entradas para el derbi contra el Eldense

El Hércules ha activado la venta de entradas para la afición visitante correspondiente al encuentro de la jornada 26 en el grupo 2 de Primera Federación. El duelo de proximidad que se jugará este sábado, 28 de febrero, a las 21 horas, en la capital, contempla alrededor de 800 localidades en el fondo sur del Rico Pérez para la hinchada del CD Eldense. Ese es el número acordado inicialmente por las dos entidades en previsión del número de seguidores que se desplazan y del emplazamiento, que podría ampliarse en caso de ser necesario.

Los seguidores del Eldense repetirán ubicación dentro del Rico Pérez. / Jose Navarro

El precio de las butacas para la afición visitante es de 25 euros y el único que puede dispensar los pases es el Hércules a través de sus diferentes canales oficiales. El Deportivo no tiene potestad para realizar esta tarea, de modo que no será posible reservar asientos desde las taquillas del Nuevo Pepico Amat. La centralización es total y exclusiva de la SAD propiedad de la familia Ortiz. El importe es el mismo que se estableció para el derbi de la primera vuelta, el que terminó con triunfo azulgrana y supuso la destitución de Rubén Torrecilla en su tercera campaña al frente del proyecto capitalino.

Último partido de Rubén Torrecilla como entrenador del Hércules, en el Pepico Amat, en Elda. / Héctor Fuentes

De momento, el Deportivo dispone exactamente de 788 entradas que, si no se agotan, quedará circunscritas a uno de los córneres del fondo sur, el que está pegado a la tribuna Preferente. En caso de que le demanda sea mayor, el Hércules ha reservado el espacio adyacente en esa tribuna para ampliar el aforo visitante. Para poder conseguir uno de los pases es necesario tramitarlo a través de la tiquetera digital que emplea desde hace años el conjunto blanquiazul a la que se puede acceder directamente pinchando aquí.

Los boletos que no se dispensen a través de esta herramienta online estarán disponibles el mismo día del partido en las taquillas del José Rico Pérez al mismo precio (25 euros). En ellas también se pueden adquirir localidades libres de cualquier parte del graderío, puesto que es imposible que se llene. Lo único, es que en esos espacios no localizados se corre el riesgo de ser expulsado por la Policía en caso de observar los agentes un comportamiento inapropiado que ponga en riesgo la seguridad de los asistentes dentro del recinto.

La Policía Nacional se lleva a un seguidor del Eldense antes del derbi de la primera vuelta. / Héctor Fuentes

Se puede ingresar en el recinto deportivo identificado con símbolos y los colores del CD Eldense, pero no actuar de modo temerario, de forma que pueda suponer una provocación porque, en este caso, si la autoridad valora que eso es así, se corre el riesgo de ser desalojado y llevado fuera del campo una vez identificado por los agentes, que pueden abrir expediente sancionador si lo estiman oportuno.

Normas de acceso al Rico Pérez