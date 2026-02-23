El Hércules, más cerca pero también más lejos

Momento trascendente. El margen de error es exiguo. El empate con sabor a derrota firmado en Torremolinos, más allá de la sensación de rabia, deja algo mínimamente positivo: el objetivo queda un poco más cerca. Los alicantinos recortan un punto al quinto clasificado, el Villarreal B, aunque de manera parcial, dado que lo hacen con la salvedad de que los seis equipos que ahora mismo están justo delante de él en la clasificación, se han situado ahí habiendo jugado un partido menos que los blanquiazules.

Desde el cuarto hasta el noveno, es decir el Eldense, próximo rival este sábado en el Rico Pérez (21:00 horas); el filial groguet, el Algeciras, el Teruel de Vicente Parras y Rafa de Palmas, el Antequera y el Cartagena todavía deben agotar la bala sin gastar por el tren de borrascas y temporales que ha barrido la Península este invierno, el que obligó a la Federación a aplazarles una fecha a todos ellos en algún momento.

Clasificación del grupo 2 después de la jornada 25 en Primera Federación. / RFEF

Mientras que ese decalaje clasificatorio se resuelve y se equilibra el número de encuentros disputados, el Hércules entra en el último tercio de la competición firmando unos números impropios de un claro favorito al ascenso, muy por debajo del nivel que se espera de un histórico en su segundo año seguido en la antesala del fútbol profesional. A falta de trece jornadas, y con el duelo de proximidad justo delante, los blanquiazules no pueden permitirse más concesiones como la de El Pozuelo.

Mirada cruda

Sin embargo, la realidad estadística está lejos de invitar ahora al optimismo que se apoderó el pasado junio del dueño del equipo cuando confió en que su entrenador de entonces, Rubén Torrecilla, podía estar capacitado para devolver al club a Segunda División después del debut protagonizado en Primera Federación tras el milagroso (y bien celebrado) ascenso sellado en 2024.

Rubén Torrecilla y Beto Company, los dos únicos entrenadores del Hérculs en Primera Federación. / INFORMACIÓN

La situación ahora es peor incluso que hace justo un año. El Hércules 2024-2025 llegó a este mismo punto del recorrido con dos puntos más que el actual. En realidad, y suena muy crudo, este que ahora ha heredado Beto, ha obtenido peor puntuación, ha ganado menos partidos y está más lejos de la promoción y más cerca del descenso que el del pasado ejercicio. Resulta descorazonador.

Beto Company ha dejado escapar más de la mitad de los puntos en las 13 jornadas que lleva al frente del equipo, justo las que restan por diputarse en el último tercio de la competición

El balance después de 25 fechas es insuficiente: el mismo número de victorias que de derrotas, ocho, y nueve empates. Habría que mejorar sobremanera en las trece jornadas que restan lo conseguido por el nuevo entrenador en las trece anteriores, en las que el Hércules sumó 19 de los 39 puntos en juego. Dejando escapar más de la mitad de los puntos en liza no le alcanzará para estar en la postemporada y aspirar al salto de categoría... hacia arriba.

Comparación

El Hércules de Torrecilla llegó hasta aquí con diez victorias, dos por encima del actual, pero también acumuló un par de tropiezos más que este. Aquel bloque continuista llevaba 35 puntos, dos más que ahora y veía más cerca la promoción de ascenso: a dos puntos, o sea, a uno menos. También tenía más margen con la zona de descenso: seis frente a los cinco de este curso.

En cualquier caso, no son datos que permitan establecer diferencias notables... para bien, sencillamente refrendan la idea de que el Hércules no le ha cogido el pulso a la tercera categoría, que aún no está a la altura de lo que se espera de él como entidad histórica bien respaldada por una masa social notable que le distancia de la inmensa mayoría de sus rivales. Y ese es el verdadero problema, convencerse de que en las trece fechas que restan otro Hércules será posible.