El debate del derbi: ¿Quién es el favorito para ganar, Hércules o Eldense?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana no ofrece dudas: ¿Quién es favorito para ganar el derbi del sábado en el Rico Pérez, Hércules o Eldense? Los blanquiazules, con peor puntuación que su rival, se miden con un equipo en forma que sufre lejos de su estadio, pero que está instalado cómodamente en la parte noble de la clasificación.

El fútbol se juega en el presente, por David Marín

Antes de apelar a la historia, a épocas de hazañas pretéritas y a nombres ilustres que, poco a poco, van acumulando polvo en la biblioteca, hablemos de fútbol. Del presente. De lo que cuenta. Y ahí, el Eldense llega muy por delante del Hércules al partido de este sábado. Por sensaciones y por realidad. Porque es un equipo que, con Claudio al frente, transmite precisamente eso, síntomas de unidad, de bloque, de tener una idea de juego clara y desarrollarla, últimamente con muchísimo éxitos en sus resultados.

Ahí, el Hércules no termina de carburar. No lo hacía con Torrecilla y tampoco lo logra, con una filosofía diferente, con Beto. Se agarra a su escudo, a su afición, a la leyenda del grande en las catacumbas del fútbol español. El gigante dormido que todo el mundo espera que despierte alguna vez, pero cuyo letargo ya dura demasiado. Hasta en eso, el pasado reciente, pierde la batalla el Hércules con el Eldense. Los azulgranas vienen de tocar fútbol profesional, dos años en la categoría de plata, y pese a lo estrafalario que suenan tantas cosas en este nuevo proyecto, ahí están. Con jugadores que marcan diferencias en la categoría. Con un entrenador que ha dado con la tecla, pese a que nadie lo esperaba. Y con la sensación de que para este derbi se han ganado los galones de favorito.

Carlos Rojas, ahora cedido en Ucrania, se lamenta en el Eldense-Hércules de la primera vuelta. / Héctor Fuentes

Si no es ahora, no será, por Pedro Rojas

La presión aplasta. Es así. Puede disimularse, que no se note, pero hay que saberla enfrentar porque convivir con ella es ineludible cuando tu oficio es ganar siendo deportista profesional. Si de paso te diviertes, enhorabuena; pero nadie se acordará de si te reíste, lo que te definirá será si venciste o te tocó fracasar.

El vestuario del Hércules, desde hace mucho tiempo, da igual quienes lo ocupen de manera puntual, ha sido especialista en saltarse esa parte del compromiso que lleva aparejado su nómina. El foco apunta ahora a la plantilla. Ya no se pueden hacer más cambios estructurales, toca demostrar quién es cada cual, cuánto es capaz de sumarle al proyecto.

El sábado, en el derbi, es un excelente momento para reivindicarse, para mandar callar, para envalentonarse, para dejar claro que los once de enfrente no son superiores a ti. Como local, en cualquier categoría por debajo de Segunda División, el Hércules solo puede llevar una etiqueta: la de favorito.

Negarlo como futbolista es negarse a sí mismo, a tu propia valía, enterrar bajo la alfombra eso tan necesario para competir de tú a tú que es el orgullo. Si el cuadro blanquiazul consigue imponer su estilo más de media hora, si lo hace durante los 90 minutos, entonces podrá empezar a referirse al ascenso con propiedad. Si no, solo será la manida frase hecha que siempre acaba en la basura.