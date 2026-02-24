Hércules-Eldense, el derbi que te cambia la vida

El Deportivo regresa al Rico Pérez este sábado. Vuelve cuatro años después en un contexto similar al de aquel 27 de marzo de 2022, pero en una categoría más arriba. Los últimos ejercicios de uno y otro club confrontan dos modelos deportivos y estructurales que rivalizan en longevidad, pero, de momento, no en la hegemonía provincial si se toma como referencia el largo plazo. El Hércules ha ganado el doble de veces en sus duelos directos en liga. En el corto, la presencia reciente del Eldense en Segunda División desnivela la balanza a su favor.

En lo que va de curso también. Aunque ambos proyectos arrancaron con dinámicas muy alejadas de lo esperado inicialmente, el cambio de inquilino en el banquillo ha dado, de momento, mejor rédito a los del Medio Vinalopó. Claudio Barragán ha logrado lo que a Beto Company se le resiste: instalarse en la zona de promoción con opciones de pelear el título de campeón.

Sergio Mora acude a saludar al banquillo del Eldense con José Juan Romero detrás de él. / Jose Navarro

El último derbi que ambos disputaron en la capital sirvió para cambiarle la vida a uno de los dos contrincantes. Aquel domingo, la idea futbolística de José Juan Romero, innegociable como ahora la del sustituto de Rubén Torrecilla, acudía a la cita fuera de los puestos de "play-off" y con cuatro puntos menos que el plantel de Sergio Mora, tercero en ese instante, en la jornada 26... justo la que va a celebrarse este fin de semana.

Sobre el césped, se impuso la intención asociativa de los visitantes, sobre todo en la primera mitad. Luego, la tímida reacción local se apagó tras una cartulina roja a Borja Galán que Luque Junior, quien meses después vistió de blanquiazul, aprovechó para darle el triunfo a los de la ciudad zapatera. La victoria en ese derbi tiró hacia arriba del Deportivo y confirmó la creciente decaída de un Hércules que terminó la temporada quinto... de milagro... y fuera de la carrera por subir a las primeras en cambio en una noche aciaga contra el Unión Adarve de Madrid.

El derbi le cambió la vida a Romero —muy cuestionado. atacado desde todos los frentes externos al vestuario—, le dio una bola extra que el ahora preparador del Melilla supo aprovechar.

Crónica publicada el INFORMACIÓN del último Hércules-Eldense jugado en el Rico Pérez. / INF

Adelantó al Hércules en la clasificación, terminó cuarto la liga y luego eliminó consecutivamente a Real Sociedad C y Sestao River a partido único y se plantó en Primera Federación. Él, que ahora tiene al conjunto de la ciudad autónoma en décima posición en su debut en el fútbol profesional, puso la semilla de todo lo que sucedió después... para bien... en Elda.

Escenario y dinámica diferente

Ahora, el duelo de cercanía llega al Rico Pérez en la situación opuesta. Es el Deportivo quien aventaja a los blanquiazules. La distancia se antoja sideral: ocho puntos y un encuentro aún pendiente de disputa por los aplazamientos que ocasionó el temporal en la provincia. Es decir, que a esa bolsa todavía le puede añadir seis más de dos plumazos si el cuadro que dirige Claudio se impone en Alicante y en Villarreal.

El central del Hércules Diego Jiménez se lamenta después del 0-1 marcado por Luque Júnior. / Jose Navarro

Pero todos los ciclos están sujetos a puntos de inflexión. Del mismo modo que el proyecto vibrante de Romero precisó de la victoria en el derbi para sacudirse las dudas y los miedos, el de Beto Company, con una idea muy semejante a la del preparador sevillano, puede encontrar en el posible triunfo en este duelo de proximidad el empuje y la moral que le hace falta para acabar transformando las buenas sensaciones futbolísticas en resultados positivos que le valgan para sumar de tres en tres varias semanas seguidas.

De partida, el Eldense ya arranca con ventaja, se encontrará a una parte de la hinchada herculana protestando contra los gestores y el dueño del club en una espiral de desencuentros y malestar que no se acaba nunca. El envite de la primera vuelta, en el Nuevo Pepico Amat ya le cambió el destino a alguien... Este, sin duda, es un derbi que no puede tomarse a la ligera.