Hércules CF
Un sector de la afición del Hércules propone dejar vacío el Rico Pérez al inicio del derbi
La protesta invita a la hinchada blanquiazul a acceder al partido de este sábado en el minuto 5: "Es una reivindicación por el respeto al escudo, al club y a su afición"
Doce agrupaciones herculanas han emitido un comunicado conjunto en el que proponen dejar el Rico Pérez vacío al inicio del derbi de este sábado (21 horas), frente al Eldense. La protesta, según recogen en el escrito, surge como protesta tras la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia por el caso Abde, que impone dos años y medio de prisión al presidente del club, Carlos Parodi, y un año y siete meses al expresidente de la Fundación, Valentín Botella.
El comunicado invita a la afición blanquiazul a protestar de manera "pacífica y simbólica" entrando al estadio "de manera conjunta a partir del minuto 5, mostrando el sentir de la grada". Además, también se pide que en el minuto 19:22 del choque, coincidiendo con el año de fundación del club, esté "todo el estadio unido".
"No es una protesta contra los jugadores. No es contra el equipo. Es una reivindicación por el respeto al escudo, al club y a su afición", agrega el conjunto de agrupaciones en su comunicado. "Compártelo con tu familia, tus amigos, tu peña. Mucha gente no está en redes: haz que les llegue. Demostremos que el herculanismo sigue vivo. El Hércules es de su afición", finaliza el escrito.
Segunda protesta en dos semanas
La de este sábado será la segunda vez en 14 días en la que un sector de la afición herculana pretende mostrar su malestar por la sentencia del caso Abde (recurrida ante el Tribunal Supremo mediante un escrito de casación). En la previa al partido frente al Antequera, casi 100 aficionados se reunieron en la puerta 0 del estadio Rico Pérez para mostrar su sentir al grito de "directiva dimisión".
Comunicado de las asociaciones herculanas
Este sábado 28/02 a las 21:00, el Hércules vuelve al Rico Pérez en un momento crítico a nivel institucional. Tras la sentencia del Caso Abde, en la cual tanto el club como varios directivos han sido condenados, y los últimos acontecimiento vividos en el estadio en respuesta a una protesta por lo anterior, y que afectaron a varios colectivos en la grada de animación, la afición no puede mirar para otro lado.
No es momento de resignarse. Es momento de unirse. De hacerse ver. De hacerse oír.
Como forma de protesta pacífica y simbólica:
- No entrar al estadio en el pitio inicial.
- Acceder todos juntos a partir del minuto 5, mostrando el sentir de la grada.
- En el minuto 19:22, todo el estadio unido.
No es una protesta contra los jugadores. No es contra el equipo. Es una reivindicación por el respeto al escudo, al club y a su afición. Compártelo con tu familia, tus amigos, tu peña. Mucha gente no está en redes: haz que les llegue. Demostremos que el herculanismo sigue vivo. El Hércules es de su afición.
