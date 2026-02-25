Otro gol en propia del Juventud Torremolinos da un respiro al Hércules

Por segunda vez en esta misma semana, un gol en propia del Juventud Torremolinos, y más específicamente de su capitán, Dani Fernández, ha salvado los muebles del Hércules. El Teruel ha empatado en último minuto (2-2) este miércoles en el campo del club malagueño, donde se disputó el partido correspondiente a la jornada 23 y aplazado hace dos semanas debido a la borrasca Leonardo que afectó a la península.

El Juventud Torremolinos, que marca el descenso, estuvo a un minuto de ganar y dejar al equipo blanquiazul a solo dos puntos de la zona roja de la clasificación. El gol en propia de Dani Fernández, error obligado tras un centro que intentó rematar el delantero del conjunto turolense Teddy, ha decidido el reparto de puntos y, eso sí, ha puesto a 37 unidades en la tabla a los dirigidos por Vicente Parras.

El Cartagena en play-off

En paralelo, en Cartagena se disputaba otro encuentro aplazado de la jornada 23 que acabó con victoria para los locales (1-0) sobre el Sevilla Atlético. La suma de estos dos resultados mueve mínimamente las distancias en la tabla para el Hércules: el colchón sobre el descenso, marcado por el Juventud Torremolinos, se recorta de cinco a cuatro puntos; mientras que las puertas del play-off se alejan tan solo una unidad para ponerse a cuatro del equipo de Beto Company.

Noticias relacionadas

Un gol de Imanol Baz en el minuto 74 ha valido para batir al colista en el estadio Cartagonova y colocar al efesé como custodio del play-off, igualado a puntos con el Teruel.