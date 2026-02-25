Primera RFEF
Otro gol en propia del Juventud Torremolinos da un respiro al Hércules
El conjunto malagueño empata con el Teruel este miércoles (2-2) en su partido aplazado por el temporal y mantiene la brecha entre los blanquiazules y el descenso
Por segunda vez en esta misma semana, un gol en propia del Juventud Torremolinos, y más específicamente de su capitán, Dani Fernández, ha salvado los muebles del Hércules. El Teruel ha empatado en último minuto (2-2) este miércoles en el campo del club malagueño, donde se disputó el partido correspondiente a la jornada 23 y aplazado hace dos semanas debido a la borrasca Leonardo que afectó a la península.
El Juventud Torremolinos, que marca el descenso, estuvo a un minuto de ganar y dejar al equipo blanquiazul a solo dos puntos de la zona roja de la clasificación. El gol en propia de Dani Fernández, error obligado tras un centro que intentó rematar el delantero del conjunto turolense Teddy, ha decidido el reparto de puntos y, eso sí, ha puesto a 37 unidades en la tabla a los dirigidos por Vicente Parras.
El Cartagena en play-off
En paralelo, en Cartagena se disputaba otro encuentro aplazado de la jornada 23 que acabó con victoria para los locales (1-0) sobre el Sevilla Atlético. La suma de estos dos resultados mueve mínimamente las distancias en la tabla para el Hércules: el colchón sobre el descenso, marcado por el Juventud Torremolinos, se recorta de cinco a cuatro puntos; mientras que las puertas del play-off se alejan tan solo una unidad para ponerse a cuatro del equipo de Beto Company.
Un gol de Imanol Baz en el minuto 74 ha valido para batir al colista en el estadio Cartagonova y colocar al efesé como custodio del play-off, igualado a puntos con el Teruel.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor