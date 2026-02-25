¿Cómo le fue a Claudio Barragán durante su etapa en el Hércules?

El extenso recorrido de Claudio Barragán por el fútbol de la provincia cuenta con un tinte especialmente franjiverde. El valenciano fue jugador del Elche durante nueve temporadas: dos en Primera, cinco en Segunda y otras dos en Segunda División B. Además, también pasó por el Martínez Valero como técnico, en la campaña 2008-2009.

Sin embargo, pese a su extenso legado con la franja, el ahora entrenador del Eldense, rival blanquiazul de este sábado, también pasó por el banquillo del Hércules hace nueve años. Fue en la campaña 2017-2018. El club blanquiazul arrancó la campaña en el grupo 3 de la extinta Segunda División B con Gustavo Lionel Siviero como técnico. Pero tras un pobre bagaje de 12 puntos en las primeras nueve jornadas, fue destituido por Javier Portillo, director deportivo entonces.

Juan Carlos Ramírez decidió volver a cruzar sus caminos con Claudio Barragán, con quien ya coincidió (y a quien ya despedió) durante su etapa en el Elche. "Soy un profesional y donde he ido he defendido mis intereses y los de mi club al 200%. Soy exigente y si alguien duda intentaré hacerle cambiar de opinión con mi trabajo. Siempre he sido respetuoso con el Hércules porque soy valenciano y deseo lo mejor a los equipos de la Comunidad, como el Elche, Villarreal o Valencia", dijo Claudio en su presentación al ser preguntado por su pasado franjiverde.

Su inicio fue alentador. El equipo sumó 11 puntos en los cinco primeros partidos y, finalizada la jornada 15 de competición, cerraba los puestos de "play-off" como cuarto clasificado, a solo dos puntos del Elche. Pero el ilusionante inicio de la "era Claudio" se apagó demasiado pronto. El conjunto blanquiazul únicamente ganó un partido entre la jornada 16 y la 25, abandonando el top-4 de la liga y regresando de nuevo a la media tabla.

El 11 de febrero de 2018, tras sumar el noveno empate en 15 partidos frente al Ebro (0-0), la propiedad blanquiazul decidió poner fin a la etapa de Claudio en el Rico Pérez. Duró 119 días como técnico blanquiazul y únicamente ganó cuatro partidos. Tras abandonar la entidad herculana, Barragán tuvo un breve paso por el Recreativo de Huelva en el 2020, donde duró 14 partidos.

Casi seis años después, el técnico valenciano, internacional con la selección española como jugador, se hizo cargo del primer equipo del Eldense a finales del pasado mes de octubre. Desde su llegada, el Deportivo únicamente ha perdido un partido de liga y se ha establacido en los puestos de "play-off" de ascenso a Segunda División.

En el derbi provincial, Claudio volverá al Rico Pérez como entrenador por pimera vez desde que fuera destituido en 2018, tras empatar con el Ebro. Además, el Hércules es el equipo al que más veces se ha enfrentado Barragán como entrenador, con hasta 10 enfrentamientos. Ha ganado cuatro veces, empatado tres y perdido otras tres. Entre ellos también destaca las semifinales de la promoción de ascenso a Segunda en la 2014-2015, cuando eliminó al Hércules como entrenador del Cádiz.