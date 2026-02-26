Beto aspira a coger impulso en el Hércules-Eldense: "Ganar a los equipos de arriba te hace sentir capaz de estar ahí"

El Hércules recibe este sábado (21:00) al Eldense, rival que apunta al ascenso y que dará un "partido duro pero bonito" al equipo de Beto Company. Así lo ha dicho el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro, donde también quiso rebajar la expectación de este derbi y centrarse "ganar, da igual a quién".

El conjunto del Rico Pérez no ha hecho los deberes en las últimas dos jornadas, en las que dejó escapar 5 puntos, y llega con más agobios a un partido que, reconoce el entrenador, tiene un valor emocional: "Ganar a esos equipos de arriba te hace sentirte capaz de estar ahí, de verte con ellos, de luchar con ellos"

Sin embargo, pone en la balanza que ganar a un "equipo con más puntos y equipo con menos puntos, no da exactamente igual". "Está claro que lo que nosotros queremos y buscamos y anhelamos es la victoria y que esa victoria nos dé paso a otra victoria, porque para pegar saltos en la clasificación, como se demuestra cada semana, hay que ir pensando así y sumar la primera. No podemos sumar la segunda antes de sumar la primera y menos con el poco bagaje de victorias que estamos teniendo", ha reconocido el preparador herculano.

El regreso a casa tiene la reminiscencia de la última derrota en Alicante. "Estamos dolidos, sobre todo con esos tramos de segunda parte donde fuimos superados por el Antequera y donde creo que por méritos propios hubiéramos tenido que ir con ventaja por las situaciones generadas durante la primera, que no esto no va de méritos, sino de golpear", recuerda sobre los puntos perdidos el domingo antepasado.

El derbi "no da un punto extra"

Ahora, con la visita del Eldense de Claudio, que va cuarto en la tabla y con un colchón de cuatro puntos sobre la quinta plaza, Beto no quiere darle más importancia al rival porque no le dan "un punto extra" por ello. "Lo único que me da es asegurarme de que si nosotros ganamos al Eldense, esa jornada ellos no suman y les recortas tres puntos. Esa es la importancia que tiene", ha postulado el técnico.

"Somos dos equipos relativamente similares. Equipos que no les gusta no tener el balón, que les gusta tenerlo, que les gusta controlarlo, dominarlo, porque en base a eso generamos nuestro juego", ha analizado Beto sobre su contendiente, de quien espera "una batalla chula por tener el balón y tener el control. Y estoy convencido, convencidísimo, de que quien más tenga ese control gana el partido, porque va a generar más ocasiones y porque va a hacer sentir más incómodo al rival".

"Yo creo que el partido a nivel de espectadores es bonito, porque creo que va a ser abierto, que va a ser entretenido, que va a ser jugado de cara a cara, donde nadie se va a hundir o nadie va a dar su brazo a torcer", ha añadido.

Superar los momentos bajos

Abriendo el foco a la situación del equipo, Beto ha compartido su sensación de tener "poco premio para lo que llegamos a hacer en el campo". En paralelo, apunta a que "en determinados momentos, nuestros malos momentos son muy duros, y al ser tan anticompetitivos acabamos encajando".

"Estos malos momentos los tenemos que convertir en no tan duros, sino en ser capaces de defender un poco más atrás, defender una pelota parada, no entrar en pánico, defender ventajas en el marcador" ha diagnosticado el preparador valenciano.

El entrenador, no obstante, mantiene el discurso positivo y se ve convencido de que a final de curso estará en el play-off. "El gran número de empates nos hace ver que somos competitivos, pero que nos falta algo", ha asegurado, para después decir que "el hecho de empatar mucho y haber perdido poco a mí, y creo que a todo el mundo del fútbol, le da la sensación de que estamos muy cerca. De que estamos cerca de convertir esos empates en victorias".

Sobre números y pronósticos exactos prefiere no hablar: "A mí la experiencia de esta categoría me demuestra que hacer números a dos semanas vista es absurdo". Lo que sí tiene meridianamente claro es que "necesitamos sumar victorias porque si no, no nos da".

"Hay que ganar. Y el que tenemos enfrente ahora en el Rico Pérez es el Eldense. Y a partir de ahí, una vez se convierta esta semana en un más tres, habrá que ganar otro", ha proclamado, con la confianza de que "el hecho de ser competitivos y de estar cerca de ganar nos invita a ser optimistas"