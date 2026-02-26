La "ley del ex" en el Hércules-Eldense: del gol de Dioni a la amenaza de Ropero

Hay quien discute si es apropiado llamarlo derbi, pero no cabe duda de que el Hércules-Eldense de este sábado (21:00) es, con perdón del Cartagena-Sabadell del domingo, el partidazo de la jornada. También es el que más pasiones levantará en la provincia, al enfrentar a dos equipos en situaciones desiguales pero con idéntica aspiración al fútbol profesional.

Ante un encuentro de esta expectación, toda las historias relacionadas suman una pizca de atractivo. El morbo de los jugadores enfrentándose a sus antiguos equipos es una de ellos. Ya en el partido de ida, el veterano Dioni, con paso por el Rico Pérez durante una temporada, consiguió ser verdugo de conjunto alicantino en la derrota que acabó por sentenciar a Rubén Torrecilla.

En las filas del Hércules, en cambio, ahora militan dos futbolistas directamente procedentes del Deportivo. El defensor Nacho Monsalve disputó 20 partidos en las temporadas 2023-24 y 2024-25 con el Eldense en Segunda División, mientras que el atacante Unai Ropero, uno de los hombres con más gol de este Hércules, tuvo 18 apariciones en la pasada campaña con el conjunto azulgrana, aunque con pocos minutos y menos rendimiento del esperado.

Protagonismo al final de su carrera

Dioni, de 36 años y larga experiencia en la antigua Segunda B, Segunda División y la actual Primera RFEF, estuvo la primera parte de la temporada 2013-14 en el Hércules, donde jugó en 13 partidos, solo fue titular cinco veces, y llegó a anotar un único tanto. El malagueño, que venía de marcar 21 goles el curso anterior con el Leganés, fue desplazado por Portillo en las preferencias del entonces entrenador, Quique Hernández, y en el mercado de invierno se buscó su salida al Cádiz.

El 22 de enero de 2014 INFORMACIÓN recogía la salida de Dioni tras una mitad de temporada en la que no rindió al nivel esperado. / INFORMACIÓN

Un paso breve para lo que ha sido su carrera, a la que le está poniendo el colofón con una temporada protagónica en el Nuevo Pepico Amat, en la que ya suma 7 goles en su casillero.

Dos hombres llamados a rendir en el Rico Pérez

En cuanto a los que ahora visten de blanquiazul, Nacho Monsalve cumplió durante las dos campañas previas el rol de tercer central en el Deportivo, mientras que en el conjunto alicantino no ha acabado de asumir el rol de líder de la defensa al que estaba llamado por edad y trayectoria, si bien ha logrado asentarse como titular tras superar las dolencias que sufrió al inicio de la temporada.

Unai Ropero, por otra parte, está teniendo una temporada exitosa. Es el segundo goleador del equipo, con cinco tantos, y uno de los principales destrabadores de partidos para Beto Company. En Elda, en medio de una temporada turbulenta, no supo hallar la clave del éxito y se tuvo que marchar después de haber jugado bastante poco. A diferencia de su compañero y rival Dioni, Ropero no tuvo oportunidad de marcar en el partido de ida, donde el Hércules ofreció un pésimo papel. El jugador del Eldense este sábado tiene 90 minutos más de margen para hacer valer la "ley del ex".