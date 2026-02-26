Toril sigue sin fecha de debut con el Hércules y el regreso de Calavera se alarga una semana

La enfermería del Hércules, y más precisamente la situación de Alberto Toril, son un tema de preocupación entre los aficionados. El delantero mallorquín, procedente del Liga Alajuelense de Costa Rica, no ha debutado a casi un mes de su llegada a Alicante, aun cuando en su presentación se había asegurado que el jugador llegaba sano, solo con falta de ritmo competitivo.

Su estreno tampoco será este sábado, según confirmó el entrenador, Beto Company. "Alberto avanza rápido, avanza bien", ha explicado sobre el jugador, que ya habría tenido alguna sesión con el grupo. "La sensación que tengo, sin ser evidentemente algo seguro, es que la semana que viene podría estar" en la convocatoria, ha asegurado el técnico.

La semana pasada, antes del partido contra el Juventud Torremolinos, el entrenador había descrito que Toril se encontraba "bajo a nivel muscular" tras sus meses de inactividad en Costa Rica, versión que no ha tenido novedad este jueves.

Calavera, en reserva

Con quien sí hay un cambio de planes es con el pivote Josep Calavera, quien no estuvo convocado la semana pasada para recuperarse de molestias musculares tras su intensa llegada al Rico Pérez. Beto esperaba poder recuperarle para jugar contra el Eldense, pero este jueves ha confirmado que el mediocampista es baja por segunda jornada.

"Tiene esa zona del tendón que es compleja, que dentro de esa limitación tiene ciertos movimientos que está un poco limitado y tenemos que asumir lo que podemos asumir y lo que no podemos asumir, pues no", explica sobre la decisión de no arriesgarle pese a que "los síntomas de Josep son para prácticamente jugar". Confía, eso sí, en recuperarle para la siguiente semana.

El único alivio para el entrenador del Hércules es que Unai Ropero, pese a presentar molestias musculares a principios de semana, se encuentra apto para jugar y ha "terminado la semana sin problemas".

"No me olvido de Guti"

"No me olvido de la de Guti". A la hora de pensar en las alternativas en ataque, el entrenador del Hércules tiene presente al goleador del filial. "Es un futbolista que tiene capacidad para jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque, en esa media punta, entre el izquierdo incluso, en los dos extremos y en punta, y es un futbolista de los que tiene colmillo. De los que tiene el colmillo porque va a correr al espacio, aunque no es una talla muy grande, molesta y tiene gol", ha señalado el entrenador en anticipación de una tercera convocatoria consecutiva para el joven de 20 años.