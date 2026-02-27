Altas, bajas y posible once titular de Beto y Claudio para el Hércules-Eldense

El derbi regresa al Rico Pérez. Hércules y Eldense vuelven a verse las caras en la capital cuatro años después. El duelo de proximidad pilla a los locales sumidos en muchas dudas tras la falta de victorias y a los del Medio Vinalopó inmersos aún en la pelea por ser campeones y, por tanto, ascender directos a Segunda División solo un año después de su caída a Primera RFEF. Cinco puntos separan a los azulgranas del liderato y todavía tienen pendiente el duelo con el Villarreal B en Castellón, aplazado en su momento por el temporal. Ahora mismo, la desventaja blanquiazul con respecto a su vecino son ocho puntos... demasiados a estas alturas de campeonato.

Clasificación actualizada con los encuentros jugados entre semana aplazados en su momento. / RFEF

Altas y bajas del Hércules

Para esta cita, Beto Company no podrá disponer de los lesionados de larga duración, Oriol Soldevila y Richie Dapaah, que continúan con sus respectivas readaptaciones tras las graves lesiones de rodilla que arrastran, ni tampoco con el portero titular, y pilar básico del proyecto, Carlos Abad, en la cuarta semana de convalecencia después de someterse a una intervención de apendicitis.

A ellos, esta semana clave para el devenir del equipo en su segundo año buscando el ascenso en Primera RFEF, se suman dos de los refuerzos invernales: Josep Calavera y Alberto Toril. Según las pruebas médicas practicadas, aparente ninguno sufre una lesión grave, pero en el caso del centrocampista la acumulación de minutos tras un largo tiempo de inactividad le ha provocado una sobrecarga que puede derivar en rotura fibrilar en caso de forzar, algo que vuelve a evitarse esta semana.

Por su parte, el delantero mallorquín, última incorporación del equipo sellada el último día de mercado, sigue sin tener buenas sensaciones para competir tras su tumultuosa salida de Alajuelense de Costa Rica. El atacante balear continúa un programa específico de reingreso a la competición que todavía no se ha completado... para desgracia de Beto Company, que confía en poder contar con ambos la semana que viene, en el duelo en Madrid contra el filial del Atlético.

El preparador valenciano recupera a Roger Colomina en el centro del campo, que regresa al equipo después de haber cumplido partido de sanción por acumulación de amarillas el fin de semana pasado en Torremolinos.

Momento en el que Vallejo sufre la lesión de tobillo tras su encontronazo con Carlos Rojas. / Héctor Fuentes

Altas y bajas del Eldense

Claudio Barragán encara la visita al Rico Pérez con toda la plantilla disponible salvo Vallejo. El lateral, que lleva fuera del Deportivo desde el derbi de la primera, tras el encontronazo que sufrió con Carlos Rojas, ha vuelto esta semana a la rutina de entrenamiento, aunque a menor nivel que los demás y siguiendo un plan de readaptación específico. De momento, seguirá siendo baja este sábado.

Además, Rubén Quintanilla y Borja Calvo, que la semana pasada se quedaron fuera por pequeñas molestias físicas, vuelven a ser duda esta jornada. El resto del plantel está a plena disposición, incluidos Fidel, una de las bazas diferenciales del Eldense, y Guille Macho, suspendido por acumulación de amonestaciones, que se perdió el empate con el Alcorcón de la jornada anterior.

Posible once titular del Hércules

Beto Company buscará la octava victoria en el Rico Pérez de la temporada con una alineación a la que regresa 'Colo', seguramente en detrimento de Carlos Mangada. De esta forma, su once puede estar integrado por Alessandro Blazic, en la portería; con Samu Vázquez, Rentero, Monsalve y Javi Jiménez, en defensa; un doble pivote formado por Roger Colomina y Ben Hamed; con Mehdi Puch por delante, Andy Escudero en la derecha, Unai Ropero en la izquierda, y en la punta del ataque Fran Sol... aunque a lo largo de la semana ha probado variantes en la punta del ataque, por lo que la presencia de inicio del delantero madrileño no está garantizada pese a ser el pichichi del equipo.

Posible once titular del Eldense

Para Claudio Barragán, que vuelve al Rico Pérez ahora como entrenador visitante, la formación que arranque el derbi puede ser la que conformen Ramón Vila, bajo los palos; Jesús Clemente, Álex Serra, Smand, Ruiz, en la línea defensiva; con Guille Macho, Manu Molina y Bustillo, en el centro del campo; con Fidel, Quintana y Dioni encabezando la ofensiva.