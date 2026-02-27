Primera RFEF | Jornada 26
Altas, bajas y posible once titular de Beto y Claudio para el Hércules-Eldense
Los blanquiazules, con muchas dudas, reciben este sábado a un Deportivo que recupera efectivos
El derbi regresa al Rico Pérez. Hércules y Eldense vuelven a verse las caras en la capital cuatro años después. El duelo de proximidad pilla a los locales sumidos en muchas dudas tras la falta de victorias y a los del Medio Vinalopó inmersos aún en la pelea por ser campeones y, por tanto, ascender directos a Segunda División solo un año después de su caída a Primera RFEF. Cinco puntos separan a los azulgranas del liderato y todavía tienen pendiente el duelo con el Villarreal B en Castellón, aplazado en su momento por el temporal. Ahora mismo, la desventaja blanquiazul con respecto a su vecino son ocho puntos... demasiados a estas alturas de campeonato.
Altas y bajas del Hércules
Para esta cita, Beto Company no podrá disponer de los lesionados de larga duración, Oriol Soldevila y Richie Dapaah, que continúan con sus respectivas readaptaciones tras las graves lesiones de rodilla que arrastran, ni tampoco con el portero titular, y pilar básico del proyecto, Carlos Abad, en la cuarta semana de convalecencia después de someterse a una intervención de apendicitis.
A ellos, esta semana clave para el devenir del equipo en su segundo año buscando el ascenso en Primera RFEF, se suman dos de los refuerzos invernales: Josep Calavera y Alberto Toril. Según las pruebas médicas practicadas, aparente ninguno sufre una lesión grave, pero en el caso del centrocampista la acumulación de minutos tras un largo tiempo de inactividad le ha provocado una sobrecarga que puede derivar en rotura fibrilar en caso de forzar, algo que vuelve a evitarse esta semana.
Por su parte, el delantero mallorquín, última incorporación del equipo sellada el último día de mercado, sigue sin tener buenas sensaciones para competir tras su tumultuosa salida de Alajuelense de Costa Rica. El atacante balear continúa un programa específico de reingreso a la competición que todavía no se ha completado... para desgracia de Beto Company, que confía en poder contar con ambos la semana que viene, en el duelo en Madrid contra el filial del Atlético.
El preparador valenciano recupera a Roger Colomina en el centro del campo, que regresa al equipo después de haber cumplido partido de sanción por acumulación de amarillas el fin de semana pasado en Torremolinos.
Altas y bajas del Eldense
Claudio Barragán encara la visita al Rico Pérez con toda la plantilla disponible salvo Vallejo. El lateral, que lleva fuera del Deportivo desde el derbi de la primera, tras el encontronazo que sufrió con Carlos Rojas, ha vuelto esta semana a la rutina de entrenamiento, aunque a menor nivel que los demás y siguiendo un plan de readaptación específico. De momento, seguirá siendo baja este sábado.
Además, Rubén Quintanilla y Borja Calvo, que la semana pasada se quedaron fuera por pequeñas molestias físicas, vuelven a ser duda esta jornada. El resto del plantel está a plena disposición, incluidos Fidel, una de las bazas diferenciales del Eldense, y Guille Macho, suspendido por acumulación de amonestaciones, que se perdió el empate con el Alcorcón de la jornada anterior.
Posible once titular del Hércules
Beto Company buscará la octava victoria en el Rico Pérez de la temporada con una alineación a la que regresa 'Colo', seguramente en detrimento de Carlos Mangada. De esta forma, su once puede estar integrado por Alessandro Blazic, en la portería; con Samu Vázquez, Rentero, Monsalve y Javi Jiménez, en defensa; un doble pivote formado por Roger Colomina y Ben Hamed; con Mehdi Puch por delante, Andy Escudero en la derecha, Unai Ropero en la izquierda, y en la punta del ataque Fran Sol... aunque a lo largo de la semana ha probado variantes en la punta del ataque, por lo que la presencia de inicio del delantero madrileño no está garantizada pese a ser el pichichi del equipo.
Posible once titular del Eldense
Para Claudio Barragán, que vuelve al Rico Pérez ahora como entrenador visitante, la formación que arranque el derbi puede ser la que conformen Ramón Vila, bajo los palos; Jesús Clemente, Álex Serra, Smand, Ruiz, en la línea defensiva; con Guille Macho, Manu Molina y Bustillo, en el centro del campo; con Fidel, Quintana y Dioni encabezando la ofensiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- Un error procesal lleva a absolver a Luis Castillo de desviar dinero de un hotel
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas