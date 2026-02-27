Claudio otorga "toda la importancia" a ganar el Hércules-Eldense
El entrenador del Deportivo visita el Rico Pérez con la vista puesta en aumentar sus aspiraciones en lo más alto de la tabla
"Toda y más". Esa es la importancia que Claudio, entrenador del Eldense, le da al duelo de este sábado (21:00) contra el Hércules. "Ya se van acortando las jornadas y cada vez los partidos son mucho más complicados", ha explicado el técnico en la rueda de prensa previa al partido.
El Eldense, con diez jornadas sin perder y un colchón de cuatro puntos en el play-off, ya apunta a lo más alto, y el derbi es un paso obligado para avanzar en sus aspiraciones. Claudio es conciente de que "dada la cercanía, las aficiones, en ese sentido va a ser un partido totalmente diferente por el ambiente que va a haber en las gradas", lo que no quita que "al final son tres puntos que tenemos que intentar conseguir para no salirnos de la zona alta".
Confianza en el equipo
Confía, en todo caso, en lo que viene demostrando su equipo, y sobre todo, en sus resultados. "Me resultaría raro que el equipo no fuese el equipo que estamos siendo. No creo que vaya a ser así", ha confesado. Sobre lo que ocurrirá en los 90 minutos, ya ha adelantado que su Eldense tiene "las ideas muy claras". "Creo que va a ser un partido en el cual se van a enfrentar dos equipos a los que les gusta tener la pelota y al final ya veremos quién se lleva el gato al agua", ha pronosticado el técnico deportivista.
Con la celebración del partido aplazado de la jornada 24 este miércoles contra el Villarreal, el Eldense jugará tres veces en una semana, hasta el próximo sábado cuando reciba al Nàstic de Tarragona, ante lo que el entrenador valora que todos los duelos son "igual de exigentes y como tal nos lo tenemos que tomar con la máxima responsabilidad y la máxima confianza".
Pero tanto el derbi en el Rico Pérez como el partido en Villarreal alejan al Eldense del Nuevo Pepico Amat, circunstancia en la que solo han conseguido ganar un partido en lo que llevamos de campaña, y que es una baza para el Hércules. "Yo creo que fuera de casa también estamos dando muestras de querer ir a ganar los partidos. Lo que pasa es que, por lo que sea, se nos resisten. Yo siempre digo que hay un rival enfrente", ha respondido Claudio ante la pregunta de qué versión del Deportivo verán los aficionados este sábado en Alicante.
Recupera Borja, Fidel y Macho
"A nosotros lo que nos gusta es ser protagonistas, tener el balón y en función de esto generar las situaciones de gol", ha apostillado. Para cumplir ese plan de partido, el técnico contará con más efectivos respecto a la semana anterior: a las recuperaciones en marcha, como la de Vallejo, Quintanilla y Churi, o la ya completada de Borja, se suman los regresos tras sanción de Fidel y Guille Macho.
Sobre motivación, para Claudio "saber que van a ir 500, 600 personas a animarnos, eso tiene que ser la mayor motivación que tiene que haber en el equipo". Al Hércules lo ha definido como un equipo “con muy buenos jugadores” y a Beto Company como un entrenador que “propone” y busca el control del balón y generar situaciones de gol. “Va a ser una guerra, pero una guerra bonita”, ha concluido.
De perfil ante el caso de los presuntos amaños
"Estoy fuera de esa noticia, sé que en su día hubo ahí como un amaño o algo de esto, pero no puedo opinar porque no sé nada, a ciencia cierta no sé nada, son comentarios, pero al final la presunción de inocencia siempre tiene que estar por delante". Así ha respondido Claudio a preguntas a colación de la sentencia absolutoria del caso de los presuntos amaños del Eldense en la temporada 2016-2017.
El exjugador y entrenador, que ha dedicado toda su vida al deporte, ha valorado también que "en el fútbol hay goles, hay alegría, hay tristeza. Antiguamente pudiera ser que sí hubiera amaños, hace años sí, pero en estos tiempos que corren lo veo muy difícil".
