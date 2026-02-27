El Hércules cierra parcialmente el fondo norte ante el Eldense para cumplir la sanción por los incidentes contra el Sabadell
El club alicantino cumple en la jornada 26 con la medida impuesta por el Juez Disciplinario a raíz de los incidentes ocurridos en el Rico Pérez en la jornada 18
El cierre parcial del fondo norte del Rico Pérez, impuesto por el Juez Disciplinario el pasado 7 de enero a raíz de los incidentes ocurridos durante la visita del Sabadell, se cumplirá finalmente este sábado contra el Eldense. Según ha comunicado el Hércules, la medida afecta directamente a los sectores 1060 (filas 2 a 17, asientos 1 a 23 del Fondo Norte) y 1070 (asientos 24 a 61) del estadio.
Como consecuencia de esta sanción, los abonados que ocupan las localidades mencionadas no podrán acceder al partido de este sábado. La medida, que había sido adoptada hace siete semanas y debía cumplirse en la jornada 20, cuando el Sevilla Atlético visitaba al Hércules, fue recurrida en su momento y suspendida cautelarmente por el Comité de Apelación.
Los abonados que ocupan las localidades mencionadas no podrán acceder al partido de este sábado
Ahora, el club ha conseguido que la sanción, que primeramente comportaba el cierre total del fondo norte, se haya reducido a solo dos sectores. A falta de mejores expectativas en esta cuestión, el Hércules ha acatado la medida.
En el comunicado emitido la tarde de este viernes, el club ha expresado que lamenta las molestias que "esta decisión, de obligado cumplimiento, pueda ocasionar a los abonados afectados" y les agradece su comprensión.
Sucesos del Hércules-Sabadell
Los incidentes que ocasionaron esta sanción se produjeron en los minutos finales de la derrota del pasado 3 de enero contra el Sabadell, cuando el lanzamiento de botellas desde la grada obligó a que el colegiado suspendiera el encuentro por 15 minutos.
Esa semana se publicó la resolución, que estableció las sanciones por "alteración del orden del encuentro de carácter grave al realizarse lanzamientos de botellas cerradas al terreno de juego", y, además, apercibió al club de la clausura total del estadio en caso de reincidencia.
Multa por la reacción de Richie
Además, se le ha impuesto otra multa al Hércules por "represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes", por la presencia en vestuarios y a pie de campo de Richie Dapaah, jugador que no cuenta con licencia al estar lesionado de larga duración y, sin embargo, "realizó conductas contrarias a la tolerancia y el respeto" cuando increpó al árbitro principal al final del partido.
