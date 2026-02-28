Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidos Nou NazarethSuspensión licencias pisos turísticosApuñalada robo móvil AlicanteMacrodepósitos PuertoSubasta finca Julio IglesiasAlacant Street Food Market
instagramlinkedin

Primera RFEF | Jornada 26

Éxtasis herculano en el derbi alicantino

Un gol de Sotillos en el último minuto completa un encuentro mayúsculo de los de Beto a los que casi se les escapan los tres puntos por un gol en propia puerta en el 97

Unai Ropero pide perdón a los desplazados desde Elda tras anotar el 1-0.

Unai Ropero pide perdón a los desplazados desde Elda tras anotar el 1-0. / Héctor Fuentes

Nicolás Cabot

Nicolás Cabot

Derbi alicantino que enfrentaba a un Hércules necesitado y un Eldense en la pelea por el ascenso. Beto Company sacaba un once atrevido al Rico Pérez hoy: Blazic, Samu, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Roger, Ben Hamed, Mehdi, Andy, Nico y Ropero.

La primera parte del Hércules se postula como una de las mejores mitades del conjunto blanquiazul de la temporada. El medio del campo ha estado excelso y el conjunto de Beto ha salido a tumba abierta a por el encuentro. Tras varias internadas por ambas bandas, Samu ha encontrado a Andy en el área, y el rechace del disparo del alicantino lo ha cazado Ropero para cumplir la “ley del ex” y poner el 1-0 en el marcador en una primera mitad de absoluto dominio herculano.

La segunda parte ha sido, en los primeros compases, completamente opuesta. Como era de esperar, el Eldense ha salido a buscar el empate a la desesperada y el Hércules ha necesitado de Blazic para mantener el 1-0 ante las llegadas de Dioni. El final de partido ha sido una absoluta locura. Tras un remate de cabeza de Jeremy que Ramón Vila ha sacado con una parada espectacular, el puertorriqueño se ha resbalado y en el rebote, el disparo a bocajarro de Guti se ha estrellado contra Jeremy bajo palos para evitar el 2-0 del Hércules.

Noticias relacionadas

En el último minuto de descuento, un único córner del Eldense se lo ha metido Mangada en propia para el 1-1. Y cuando parecía que se iba a quedar así, una última contra de Jeremy la ha aprovechado Sotillos para poner el 2-1 final. El Hércules gana así el derbi de una forma totalmente agónica en un partido que ha merecido ganar prácticamente en todo momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
  2. Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
  3. Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
  4. Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
  5. Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
  6. Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
  7. Confusión en el AVE Madrid-Alicante por asientos que no coincidían: Renfe atribuye la incidencia a un cambio de tren
  8. Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”

Éxtasis herculano en el derbi alicantino

Éxtasis herculano en el derbi alicantino

Pregón de Semana Santa a cargo del coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera

Pregón de Semana Santa a cargo del coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera

La gala de los premios Goya, en imágenes

La gala de los premios Goya, en imágenes

José Hernández: "Por hacer de nuestro uniforme, una promesa de compromiso con el pueblo, con la tradición y con la Semana Santa alicantina"

José Hernández: "Por hacer de nuestro uniforme, una promesa de compromiso con el pueblo, con la tradición y con la Semana Santa alicantina"

La VI edición de Mediterráneo en Danza continúa con C-DANSA

La VI edición de Mediterráneo en Danza continúa con C-DANSA

Los fogones de «Menjars de la Terra» se encienden en la Vega Baja

Los fogones de «Menjars de la Terra» se encienden en la Vega Baja

«Los concursos de acreedores en el calzado alicantino responden a una tormenta perfecta»

«Los concursos de acreedores en el calzado alicantino responden a una tormenta perfecta»

La Fundación Mediterráneo abre un ciclo sobre la genialidad femenina con «Genios y genias»

La Fundación Mediterráneo abre un ciclo sobre la genialidad femenina con «Genios y genias»
Tracking Pixel Contents