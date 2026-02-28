Primera RFEF | Jornada 26
Éxtasis herculano en el derbi alicantino
Un gol de Sotillos en el último minuto completa un encuentro mayúsculo de los de Beto a los que casi se les escapan los tres puntos por un gol en propia puerta en el 97
Derbi alicantino que enfrentaba a un Hércules necesitado y un Eldense en la pelea por el ascenso. Beto Company sacaba un once atrevido al Rico Pérez hoy: Blazic, Samu, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez, Roger, Ben Hamed, Mehdi, Andy, Nico y Ropero.
La primera parte del Hércules se postula como una de las mejores mitades del conjunto blanquiazul de la temporada. El medio del campo ha estado excelso y el conjunto de Beto ha salido a tumba abierta a por el encuentro. Tras varias internadas por ambas bandas, Samu ha encontrado a Andy en el área, y el rechace del disparo del alicantino lo ha cazado Ropero para cumplir la “ley del ex” y poner el 1-0 en el marcador en una primera mitad de absoluto dominio herculano.
La segunda parte ha sido, en los primeros compases, completamente opuesta. Como era de esperar, el Eldense ha salido a buscar el empate a la desesperada y el Hércules ha necesitado de Blazic para mantener el 1-0 ante las llegadas de Dioni. El final de partido ha sido una absoluta locura. Tras un remate de cabeza de Jeremy que Ramón Vila ha sacado con una parada espectacular, el puertorriqueño se ha resbalado y en el rebote, el disparo a bocajarro de Guti se ha estrellado contra Jeremy bajo palos para evitar el 2-0 del Hércules.
En el último minuto de descuento, un único córner del Eldense se lo ha metido Mangada en propia para el 1-1. Y cuando parecía que se iba a quedar así, una última contra de Jeremy la ha aprovechado Sotillos para poner el 2-1 final. El Hércules gana así el derbi de una forma totalmente agónica en un partido que ha merecido ganar prácticamente en todo momento.
