Beto Company, tras el Hércules-Eldense: “Ni antes éramos los más malos del mundo ni ahora somos el Bayern de Múnich”

Para desgracia de los herculanos más cardíacos, el Hércules se lleva los tres puntos en el último suspiro. Fue tal el caos generado que ni Beto fue capaz de entender qué ocurría: “Me he enterado ahora que había sido Sotillos el goleador. Estoy muy contento por él porque ha completado un partido muy serio”.

La primera parte de los locales fue muy superior a la de su rival, el Eldense. “Estamos teniendo grandes primeras partes en el Rico Pérez. Hoy hemos tenido el acierto de meter el gol pronto y también, de haber generado peligro antes”, comentó Beto. “Es cierto que en la segunda parte no hemos entrado bien, pero también hemos tenido ocasiones claras. Por volumen de ocasiones, el equipo que merecía ganar era el Hércules”, añadió.

Tras una racha que casi deja un febrero sin victorias herculanas, el técnico reflexionaba sobre el triunfo: “Cuando ganas un partido así no sabes ni lo que haces. Entrenar al Hércules es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, pero también lo más difícil. No soy de puntos de inflexión, lo que tengo claro es que mañana se entrena en Fontcalent. No podemos frenarnos aquí, tenemos que ganar en Madrid. Ni antes éramos los más malos del mundo ni ahora somos el Bayern de Múnich”.

Como ya pasó en Torremolinos, el equipo dejó escapar su ventaja. “Si se repite no es mala suerte, el hecho de haber superado ese momento nos puede ayudar. Tenemos una gran mentalidad de querer ir hacia delante siempre. Los malos momentos existen en todos los partidos”, reflexionaba el entrenador valenciano.

Company calificó también el partido como uno de “play-off” debido al nivel de ambos conjuntos. Al mismo tiempo, lamentaba el bajón de nivel de su equipo tras el descanso: “La segunda parte no me ha terminado de gustar. No hablaría de solidez defensiva porque nos han generado ocasiones claras, me ha gustado mucho más el equipo de la primera parte”.

El nombre, tan clave como inesperado, del partido fue Blazic. Beto se deshizo en elogios con el guardameta, en principio, suplente: “Cualquier equipo sin su portero titular estaría temblando, pero nosotros estamos tranquilos con Blazic. Sandro es un chico muy tranquilo con los pies en el suelo, sabía que tenía muy difícil jugar aquí. Es un fichajazo, lo que hay que hacer es tener a dos porterazos”.