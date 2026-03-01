Clarence Seedorf, animando al Hércules

Visitante ilustre... y puede que un herculano más por devoción familiar. Clarence Seedorf, centrocampista del Real Madrid a finales de la década de los 90, se estrenó en el palco del José Rico Pérez como espectador presenciando el triunfo de los de la capital en el derbi frente al Eldense que se resolvió de forma épica con un tanto de Alejandro Sotillos en el minuto 98 después de un tiempo de prolongación cargado de rarezas, felicidad y angustia.

El exfutbolista blanco, ligado de manera personal con la provincia de Alicante por sus vínculos sentimentales actuales, fue invitado al estadio blanquiazul el sábado por uno de los consejeros de la SAD propiedad de la familia Ortiz, con el que le une una estrecha relación tanto afectuosa como empresarial. Desde hace algún tiempo, el neerlandés, que no llegó a compartir vestuario con Javier Portillo, que se estrenó en el Castilla justo el año siguiente de la salida del canterano del Ajax al Inter de Milán, pasa largas temporadas en Alicante, donde no es extraño toparse con él.

El domingo, Clarence Seedorf, que entre otros logros levantó dos de las cinco Copa de Europa que posee con el conjunto blanco, en 1998 y en el año 2000, fue un aficionado blanquiazul más en la grada de la Ciudad Deportiva, donde el Juvenil B se medía con el Atlético Moncadense en el encuentro de la jornada 23 del grupo 8 de la Liga Nacional Juvenil.

Los chicos que entrena Alberto Rubio, que pelean por salvar la categoría, lograron imponerse por la mínima gracias al tanto de David Casado en el minuto 68. Seedorf, acudió a la cita para apoyar a un allegado suyo que debutaba en la delantera blanquiazul tras haber ingresado recientemente en el fútbol formativo del Hércules.

Clarence Seedorf, este domingo, en la grada de la Ciudad Deportiva de Alicante. / Héctor Fuentes

Seedorf, que el sábado conversó en el palco con Paco Peña y Javier Portillo, entre otros, no pasó inadvertido en la grada de la Ciudad Deportiva, donde llegó a primera de la tarde y en la que seguro que repetirá como una herculano más deseando dar suerte (e impulso) a un joven que cuenta con los consejos y todo el saber futbolístico que atesora uno de los mediocentros más carismáticos y exitosos que ha dado el fútbol europeo en las últimas décadas, un tipo que impuso el modelo de jugador que combinaba a la perfección fuerza física y talento con el balón, sobre todo a la hora de chutar a puerta. La buena relación que mantiene con la entidad le llevará a repetir, tanto en las citas del juvenil B como en las del primer equipo... seguramente.