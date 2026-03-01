Al Hércules vuelve a caerle partido en viernes

Al Hércules vuelve a caerle horario incómodo. Por suerte para él, y para la inmensa mayoría de sus aficionados, será en un encuentro que se disputará lejos de Alicante, el correspondiente a la jornada 29 en el grupo de Primera Federación. El reparto horario que deciden los operadores con derechos de emisión de la liga ha querido que el equipo de Beto Company viaje en esa fecha a Sevilla.

Será dentro de tres semanas, el 20 de marzo, en el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y enfrente estará el filial del Betis. El horario fijado es el nocturno habitual este curso, el de las 21:15 horas y, en este caso, significará la apertura de la jornada, puesto que es el único duelo que se celebrará ese viernes dentro del grupo 2.

Horarios y operadores de televisión de la jornada 29 en el grupo 2 de Primera Federación. / RFEF

Los blanquiazules volverán a competir fuera del fin de semana casi dos meses después de hacerlo en Barcelona, en el estreno del nuevo campo de césped natural del Europa, Can Dragó, obligado por la RFEF desspués de completar la primera vuelta el barrio de Gràcia sobre hierba sintética. En ese duelo diriecto en la pugna por el ascenso, el Hércules firmó un empate a dos goles.