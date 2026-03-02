El Hércules aguanta la respiración con Monsalve, Toril y Calavera

La victoria energizante en el derbi dejó un regusto dulce que se ha evaporado pronto. El Hércules regresa este martes al trabajo tras la jornada de descanso del lunes. El déficit que arrastra, sobre todo a domicilio, y la cantidad de equipos que se interponen entre el y la zona de "play-off" le obligan a encadenar triunfos porque hasta ganando se puede ir hacia atrás dado que aún quedan encuentros aplazados pendientes de jugarse en el caso de cuatro de los seis que anteceden a los alicantinos en la clasificación.

Cuanto más amplia la convocatoria, más opciones de elegir y de maniobrar sobre la marcha. Por eso, en el seno del cuerpo técnico, preocupa sobremanera el estado físico de tres jugadores: Nacho Monsalve, Josep Calavera y Alberto Toril. Las pruebas médicas han descartado en los tres casos lesiones incapacitantes reseñables, pero ninguno tenía el domingo, en la sesión de recuperación y activación, las mejores sensaciones. Eso no les descarta para el duelo del domingo en Madrid, pero obliga a, cuando menos, aguantar la respiración por si las tornas no cambian en los próximos días.

El último en sumarse a la lista de ausentes fue el central, que se perdió el duelo de proximidad contra su exequipo. El defensor madrileño, titular junto a Rentero en la idea futbolística de Beto, le confesó al entrenador el sábado por la mañana, horas antes de la visita al Rico Pérez del Deportivo, que no se encontraba bien, que le costaba respirar, moverse con naturalidad, que le seguían doliendo las costillas.

Monsalve recibió un golpe duro en el costado en un lance fortuito en Torremolinos. Las molestias le dejaron un buen rato maltrecho sobre el césped, pero consiguió aguantar de pie hasta el pitido final, aunque no en las mejores condiciones, circunstancia que explica parte del desastre vivido en El Pozuelo en el tiempo de prolongación, fatídico para los intereses blanquiazules.

Los exámenes radiológicos han desechado una posible fisura, pero ese tipo de contusiones suelen acarrear dolor agudo persistente y, sobre todo, mucha dificultad para moverse por el terreno de juego, de ahí que Beto le dejara fuera de la convocatoria... para gloria de Alejandro Sotillos, finalmente el héroe herculano del derbi. Monsalve se irá probando a lo largo de la semana mientras va remitiendo gradualmente el efecto del encontronazo con la esperanza de llegar a tiempo para la cita en Alcalá de Henares el domingo, a las 18:15 horas, donde espera el segundo clasificado.

Más cerca de reaparecer... y de debutar

Los otros dos jugadores de campo que deben estar disponibles este fin de semana son Calavera y Toril. El mediocentro, fundamental mientras estuvo al 100%, arrastra molestias en el tendón del sóleo derivadas del tiempo de inactividad roto de forma súbita una vez aterrizado en Alicante. Superó una lesión en Tenerife poco antes del parón de Navidad y no tuvo tiempo de retomar convenientemente el pulso a la competición. La urgencia por incluir en el plantel a un futbolista de sus características, precipitó su entrada en la formación que arranca los partidos.

No ha completado ninguno de los cuatro que lleva con la camiseta del Hércules, tres de ellos siendo titular, y se ha perdido los dos últimos, en principio por precaución, para no agravar el problema en una zona del pie muy sensible para los jugadores de su perfil, con mucho trato con la pelota y mucho desgaste físico. Lo natural será que vuelva al once frente al filial rojiblanco, pero esa circunstancia no está asgurada a día de hoy.

El caso de Alberto Toril sí es particularmente desesperante porque es el único de los refuerzos que aún no ha debutado. Se ha perdido cuatro encuentros ya, el último mes de competición, y eso ha obligado a recomponer el ataque debido a que el hombre al que debía de suplir de manera natural, su competencia directa en el equipo, Fran Sol, está ofreciendo su peor versión desde la extinción del contrato de Slavy, forzada el último día de mercado por el propio delantero español con pasaporte búlgaro.

Toril era la gran baza de la comisión deportiva para paliar el déficit realizador de los blanquiazules, pero continúa inédito, en su caso por el bajo estado de forma con el que viajó desde Costa Rica, donde vivió un desenlace bastante tumultuoso, apartado de sus compañeros, para precipitar su renuncia a lo que aún le quedaba por percibir de la ficha. Más de 30 días acumula en Alicante amoldándose al sistema y a la exigencia de Beto Company, quien, otra semana más, confía en que esta sea la definitiva y poder contar ya con su nueve de referencia si su pichichi sigue sin estar acertado en el remate a gol... o sencillamente desaparecido.