El Hércules recupera el pulso en liga y se acerca al quinto

Restan doce jornadas todavía, tiempo de sobra para alcanzar el objetivo. Pero el camino sigue siendo complejo porque cada vez hay más equipos entre la meta y e Hércules. La jornada 26, después de la victoria épica en el derbi frente al Eldense de los de la capital, se cierra con el conjunto de Beto Company un puesto más abajo de lo que la empezó. Ahora es undécimo, es decir, tiene seis clubes por delante de él antes de alcanzar el límite que marca el Cartagena y que determina la disputa de la promoción de ascenso.

Sin embargo, el tanto de coraje de Sotillos enmendando el error involuntario (pero flagrante de Carlos Mangada con su autogol) permite a los blanquiazules estar un punto más cerca del «play-off», que ahora se sitúa a solo dos puntos.

Clasificación del grupo 2 tras la disputa de la jornada 26 en Primera Federación. / RFEF

El problema, por las circunstancias de la competición, es que cuatro de los conjuntos que preceden a los alicantinos en la tabla todavía tienen pendiente un encuentro, el que se les aplazó en su día por el tres de borrascas que azotó la Península el mes pasado.

Algeciras, Antequera y Villarreal B (que este miércoles se mide con el Eldense en Castellón) todavía disponen de la opción de sacar tres puntos extra antes de que se equilibre definitivamente la clasificación. El segundo triunfo herculano en lo que va de 2026, que tardó en llegar, debería suponer un punto de inflexión en su devenir en la competición, aunque para eso necesitará sumar muchas victorias en lo que resta de curso porque tiene que adelantar a muchos rivales y, además, mantenerse arriba una vez lo haya conseguido, que, por supuesto, no parece sencillo viendo los números que firma a domicilio con una sola victoria lejos de Alicante en lo que va de campaña.

Resultados de los partidos de la jornada 26 en el grupo 2 de Primera Federación. / RFEF

La victoria en el derbi, además de para aliviar la pesada carga emocional que sufre la hinchada herculana, permite trasladar algunas dudas al vecino, que sigue peleando por el título de liga (y el consiguiente ascenso directo), pero que terminó con su excelente dinámica.

El Deportivo, después de haber hecho lo más difícil, lograr igualar en el descuento un duelo de proximidad en el que los locales dispusieron de las mejores ocasiones para marcar, puso fin en el estadio mundialista de la capital a una racha sin perder que duraba ya tres meses, dado que su anterior derrota en liga se produjo el pasado 29 de noviembre, cuando se vio sorprendido en el Nuevo Pepico Amat por el Antequera (1-3).

Fin de una racha sin derrotas

El revés frente al Hércules del sábado también terminó con una dinámica de imbatibilidad del Eldense a domicilio. El equipo de Claudio Barragán no había vuelto sin puntuar de un desplazamiento desde el 11 de octubre de 2025, cuando cayó en Marbella (1-0) siendo Javi Cabello todavía entrenador azulgrana.

No obstante, la gran asignatura pendiente del Deportivo, firme aspirante al ascenso a LaLiga Hypermotion, continúan siendo los encuentros en campo ajeno tras sumar una sola victoria en 26 jornadas de competición, las mismas que el Hércules, al que aventaja en cinco puntos, que pueden ser 8 de nuevo si gana en Villarreal.

Noticias relacionadas

Pese a sufrir la primera derrota en lo que va de 2026, el equipo de Claudio Barragán encara el último tercio de curso en mejor disposición que su vecino de Romeu Zarandieta, que de no haber logrado imponerse sobre la bocina, se habría metido en un lío considerable. Sigue lloviendo, sí, pero menos.