Primera RFEF | Clasificación
El Hércules recupera el pulso en liga y se acerca al quinto
La victoria agónica en el derbi contra el Eldense le hace caer una posición en la clasificación, aunque le permite recortar un punto con la zona de «play-off»
Restan doce jornadas todavía, tiempo de sobra para alcanzar el objetivo. Pero el camino sigue siendo complejo porque cada vez hay más equipos entre la meta y e Hércules. La jornada 26, después de la victoria épica en el derbi frente al Eldense de los de la capital, se cierra con el conjunto de Beto Company un puesto más abajo de lo que la empezó. Ahora es undécimo, es decir, tiene seis clubes por delante de él antes de alcanzar el límite que marca el Cartagena y que determina la disputa de la promoción de ascenso.
Sin embargo, el tanto de coraje de Sotillos enmendando el error involuntario (pero flagrante de Carlos Mangada con su autogol) permite a los blanquiazules estar un punto más cerca del «play-off», que ahora se sitúa a solo dos puntos.
El problema, por las circunstancias de la competición, es que cuatro de los conjuntos que preceden a los alicantinos en la tabla todavía tienen pendiente un encuentro, el que se les aplazó en su día por el tres de borrascas que azotó la Península el mes pasado.
Algeciras, Antequera y Villarreal B (que este miércoles se mide con el Eldense en Castellón) todavía disponen de la opción de sacar tres puntos extra antes de que se equilibre definitivamente la clasificación. El segundo triunfo herculano en lo que va de 2026, que tardó en llegar, debería suponer un punto de inflexión en su devenir en la competición, aunque para eso necesitará sumar muchas victorias en lo que resta de curso porque tiene que adelantar a muchos rivales y, además, mantenerse arriba una vez lo haya conseguido, que, por supuesto, no parece sencillo viendo los números que firma a domicilio con una sola victoria lejos de Alicante en lo que va de campaña.
La victoria en el derbi, además de para aliviar la pesada carga emocional que sufre la hinchada herculana, permite trasladar algunas dudas al vecino, que sigue peleando por el título de liga (y el consiguiente ascenso directo), pero que terminó con su excelente dinámica.
El Deportivo, después de haber hecho lo más difícil, lograr igualar en el descuento un duelo de proximidad en el que los locales dispusieron de las mejores ocasiones para marcar, puso fin en el estadio mundialista de la capital a una racha sin perder que duraba ya tres meses, dado que su anterior derrota en liga se produjo el pasado 29 de noviembre, cuando se vio sorprendido en el Nuevo Pepico Amat por el Antequera (1-3).
Fin de una racha sin derrotas
El revés frente al Hércules del sábado también terminó con una dinámica de imbatibilidad del Eldense a domicilio. El equipo de Claudio Barragán no había vuelto sin puntuar de un desplazamiento desde el 11 de octubre de 2025, cuando cayó en Marbella (1-0) siendo Javi Cabello todavía entrenador azulgrana.
No obstante, la gran asignatura pendiente del Deportivo, firme aspirante al ascenso a LaLiga Hypermotion, continúan siendo los encuentros en campo ajeno tras sumar una sola victoria en 26 jornadas de competición, las mismas que el Hércules, al que aventaja en cinco puntos, que pueden ser 8 de nuevo si gana en Villarreal.
Pese a sufrir la primera derrota en lo que va de 2026, el equipo de Claudio Barragán encara el último tercio de curso en mejor disposición que su vecino de Romeu Zarandieta, que de no haber logrado imponerse sobre la bocina, se habría metido en un lío considerable. Sigue lloviendo, sí, pero menos.
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El 40 % de los vendedores de vivienda en Alicante ya son extranjeros