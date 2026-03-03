Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un mes de marzo para que el Hércules encare el play-off

Los blanquiazules se miden a Atlético Madrileño, Murcia, Betis Deportivo y Marbella

Carlos Mangada se abraza con Ropero y Fran Sol para celebrar un gol del Hércules.

Carlos Mangada se abraza con Ropero y Fran Sol para celebrar un gol del Hércules. / Jose Navarro

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El triunfo en el derbi permite al Hércules volver a coger distancia con la zona de descenso y seguir mirando hacia arriba en la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF, con el objetivo de entrar en las últimas jornadas en la batalla por el ascenso. Para ello, este mes de marzo se antoja fundamental.

Con la tabla muy comprimida, el conjunto dirigido por Beto Company continúa ubicado en la zona media, aunque a solo dos puntos de la quinta plaza, la última que otorga el privilegio de disputar el play-off de ascenso a final de curso. El liderato, que ostenta el Sabadell, continúa muy lejos: a 11 puntos.

Durante un entrenamiento del conjunto blanquiazul, Beto Company observa a Bolo

Durante un entrenamiento del conjunto blanquiazul, Beto Company observa a Bolo / Jose Navarro

En este mes de marzo, el Hércules afrontará cuatro partidos claves para dirimir si en el tramo final de temporada tocará sufrir por un motivo ilusionante, el regreso al fútbol profesional, o por evitar un nuevo drama, el (también) retorno a Segunda RFEF. Los rivales en esta tercera hoja del calendario de 2026 serán Atlético Madrileño, Murcia, Betis Deportivo y Marbella.

Uno de arriba, tres de abajo

La visita al filial colchonero, este domingo (18:15 horas) se antoja como el partido más complicado de los cuatro, ya que el equipo comandado por Fernando Torres es segundo en la tabla, con 44 puntos. También es una opción tanto de medir el proyecto de Beto como de acercarse, en caso de ganar, a la parte noble de la clasificación. En la primera vuelta hay que recordar que los blanquiazules pasaron por encima del Atlético (3-0).

Después llegará todo un clásico, con el duelo en el Rico Pérez con un Murcia muy venido a menos, que ya está en puntos de descenso y que se acaba de cargar a su segundo entrenador del curso. Adrián Colunga no ha variado la situación tras la marcha de Joseba Etxeberria y el cargo ahora ha quedado en manos de Curro Torres. En la primera vuelta hubo tablas (1-1).

Fernando Torres vivió con inquietud el 3-0 del Hércules sobre su equipo.

Fernando Torres vivió con inquietud el 3-0 del Hércules sobre su equipo. / Rafa Arjones

El segundo duelo a domicilio de marzo será contra otro filial, en este caso el del Betis. Tanto ese encuentro como el último del mes, en casa ante el Marbella, deberían ser, en teoría, accesibles para los alicantinos, ya que se enfrentan a dos rivales hundidos en la tabla, que actualmente están a 10 y 11 puntos de la salvación, respectivamente.

