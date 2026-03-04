Atleti B: El filial más maduro, competitivo y goleador pone a prueba la reacción del Hércules

El mejor filial de la categoría... y el que menos parece serlo. El Hércules visita este domingo (18:15 horas) Alcalá de Henares para medirse con el Atlético de Madrid B. Un equipo que, superadas las primeras 26 jornadas de competición, es segundo clasificado con 44 puntos, a solo tres del líder Sabadell. Que cuenta con 37 goles a favor, más que nadie en el grupo 2 de la Primera RFEF. Y que, por nivel y madurez, se parece muy poco a lo que acostumbra a ser un filial.

21,6 años de media tiene la plantilla, que cuenta en el banquillo con todo un emblema de la entidad como es Fernando Torres. El técnico rojiblanco, en su segunda temporada al frente del filial del Atleti, ha armado un bloque reconocible que amenaza seriamente con ser campeón. 'El Niño', reconocido admirador de Jürgen Klopp y su manera de interpretar el fútbol, ha conseguido que el Atleti B sea un equipo presionante, letal al contragolpe y con mucho colmillo de tres cuartos hacia adelante.

Naturaleza ofensiva

El próximo rival blanquiazul, al que los de Beto Company llegan espoleados tras la heróica victoria del derbi, es el equipo que más marca. Pero también uno de los que más genera. Su principal argumento ofensivo es Arnau Ortiz, un extremo de 24 años que se ha convertido en el 'Pichichi' de la categoría con 14 dianas. El único motivo por el que no ha debutado con el Cholo Simeone es por su edad. Al ser mayor de 23 años, si debutara en Primera División luego no podría volver a jugar con el filial, donde es uno de los esenciales del segundo equipo colchonero.

"Ha sido diferencial en gran parte de la temporada, hasta en los controles se nota la experiencia, parece que flota por el campo y siempre con la portería rival entre ceja y ceja. Sus goles han dado una cantidad inmensa de puntos y sin él igual estarían en mitad de tabla. Eso sí, con espacios es letal pero cuando le encierran varios rivales... se le ven un poco las costuras. De los pocos jugadores a los que se le puede permitir ser egoístas en ciertas situaciones porque es el mejor del equipo", afirma a INFORMACIÓN Jorge San Cristóbal, periodista especializado en la cantera del Atlético de Madrid.

Al margen del 'Pichichi', Torres también cuenta con una línea ofensiva de mucho talento con futbolistas como Iker Luque, Rayane Belaid o Jano Monserrate, todos ellos habituales en las categorías inferiores de la selección española. Todos cuentan con un denominador común: futbolistas hábiles con el balón, trabajadores sin él... y letales cuando tienen espacio para correr.

Un lateral que ya cuenta para el Cholo

Dentro de la gran temporada que está firmando el Atleti B, otro de los jugadores que está destacando es Julio Díaz. El lateral izquierdo de 21 años, de marcado corte ofensivo, debutó el fin de semana pasado con el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere de Oviedo. Cumplió con nota. Jugó los 90 minutos y salvó un balón que salía por banda para que Julián Álvarez hiciera el 0-1. Pese a su dulce estreno, parece que volverá este domingo al filial para recibir al Hércules.

Julio Díaz, en su debut como jugador del Atlético de Madrid, el pasado sábado en el Carlos Tartiere de Oviedo. / ATL

"Es un jugador muy inteligente, que interpreta muy bien el juego. Después del debut en Oviedo, la sensación general de la afición es que ya va a pertenecer al primer equipo en cuanto a dinámica", comenta el periodista Jorge San Cristóbal sobre el potencial del lateral rojiblanco.

Mala racha y ¿opciones de ser campeón?

Pese a la privilegiada posición que ocupa el Atleti B, el equipo de 'El Niño' Torres no atraviesa su mejor racha de resultados. Con siete puntos de 21 posibles y solo una victoria en los últimos siete partidos, el filial rojiblanco entra en un mes de marzo clave para ver si puede luchar de verdad por ser campeón. "Han pasado un bache, sí. Además, en los últimos partidos como local se pusieron por delante en el marcador y no supieron defender la ventaja. Es uno de los debes del equipo. Por suerte, en marzo tenemos 3 partidos en casa (Hércules, Cartagena y Antequera) donde se debería ganar porque el objetivo es subir y, de sumar 9/9, marcaría una barrera entre los que lucharán por ese ascenso", explica San Cristóbal sobre el "bache" que atraviesa el Atleti B.

Fernando Torres dirige el partido de ida, en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

Sin embargo, pese a la mala racha durante el último mes y medio, el periodista especializado en 'La Academia' (como se conoce a la cantera rojiblanca) sí cree que el conjunto de Fernando Torres luchará por ser campeón. "Hablamos de un equipo que ha incorporado muchas piezas nuevas tanto en verano como en invierno, especialmente a jugadores con experiencia en la categoría (Martín Bellotti, Mario de Luis, Arnau Ortiz, Mati Barboza, Rafa Llorente...) Yo sí que pienso que (el Atleti B) puede ser campeón. Viendo a los rivales directos, da la sensación de que ascenderá directo el que falle menos. Y en esas situaciones en las que la edad podría ser un hándicap, vamos sobrados para lo que debería ser un filial", finaliza su análisis sobre el Atleti B.