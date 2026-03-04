El Hércules vuelve a estar a dos partidos de los puestos de "play-off"

El Hércules tampoco entrará en la zona de "play-off" de ascenso a Segunda División el próximo fin de semana. La distancia respecto al quinto clasificado, equipo que cierra los puestos de promoción, ha incrementado hasta los cuatro puntos este miércoles, tras la victoria del Villarreal B.

El filial amarillo ha superado precisamente al Eldense por dos goles a cero este miércoles, en el partido correspondiente a la jornada 24, aplazada por el temporal de hace tres semanas. Los tres puntos sumados por el conjunto de David Albelda sitúan al Villarreal quinto clasificado con 40 puntos, cuatro más que los de Beto Company, que son decimoprimeros con 36 puntos.

Clasificación tras la conclusión de la jornada 26 en el grupo 2 de la Primera RFEF. / RFEF

Con el resultado dado en la Ciudad Deportiva grogueta, el Hércules vuelva a estar a dos partidos de los puestos de promoción de ascenso antes de visitar al Atlético de Madrid B este domingo (18:30 horas), en Alcalá de Henares. El filial rojiblanco es segundo clasificado con 44 puntos, a tres del líder Sabadell.