Hércules CF
El Hércules vuelve a estar a dos partidos de los puestos de "play-off"
La victoria del Villarreal B frente al Eldense aúpa al filial amarillo como quinto clasificado con 40 puntos
El Hércules tampoco entrará en la zona de "play-off" de ascenso a Segunda División el próximo fin de semana. La distancia respecto al quinto clasificado, equipo que cierra los puestos de promoción, ha incrementado hasta los cuatro puntos este miércoles, tras la victoria del Villarreal B.
El filial amarillo ha superado precisamente al Eldense por dos goles a cero este miércoles, en el partido correspondiente a la jornada 24, aplazada por el temporal de hace tres semanas. Los tres puntos sumados por el conjunto de David Albelda sitúan al Villarreal quinto clasificado con 40 puntos, cuatro más que los de Beto Company, que son decimoprimeros con 36 puntos.
Con el resultado dado en la Ciudad Deportiva grogueta, el Hércules vuelva a estar a dos partidos de los puestos de promoción de ascenso antes de visitar al Atlético de Madrid B este domingo (18:30 horas), en Alcalá de Henares. El filial rojiblanco es segundo clasificado con 44 puntos, a tres del líder Sabadell.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Matan a tiros en Torrevieja a uno de los acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
- Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”