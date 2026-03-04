José Artiles: de la oferta tardía del Hércules a arrasar en Chipre

Fue uno de los artífices del ascenso del 5 de mayo... pero ahora disfruta del fútbol a muchos kilómetros del Rico Pérez. José Artiles arrasa en Chipre. El exblanquiazul logró el pasado fin de semana el ascenso matemático a Primera con siete jornadas de ventaja, sin perder ni un solo partido, siendo una pieza clave en el Nea Salamis.

A sus 32 años, el canario ha jugado 22 partidos (21 como titular) en el conjunto chipriota, entrenado por el español Ángel López. Artiles ha materializado dos tantos y ha repartido ocho asistencias a lo largo de la temporada, aportando así un total de diez goles, mayor registro de toda su carrera futbolística.

Más allá del entrenador, con pasado también en la selección de Guinea Ecuatorial o el Recreativo de Huelva entre otros equipos, y del propio Artiles, el Nea Salamis chipriota cuenta con otros dos jugadores españoles que han logrado el salto a Primera. Son el portero Alberto Varo, canterano del Barcelona, y el extremo Álex Guti, canterano del Sevilla. Los cuatro competirán la próxima campaña en la élite de fútbol chipriota.

Una casi renovación

Artiles ha terminado jugando en el Nea Salamis esta temporada... pero la historia podría haber sido bien distinta. El centrocampista, pese a la ausencia de una oferta inicial, esperó al Hércules para renovar el pasado verano. De hecho, tras varias semanas de incertidumbre, a mediados de julio el jugador y el club llegaron a un principio de acuerdo para que siguiera una cuarta temporada consecutiva en Alicante. Pero la aparición de la suculenta oferta del Nea Salamis de Chipre lo cambió todo.

José Artiles, junto al delegado de campo Emilio Ruiz, antes del Hércules-Lleida que posibilitó el ascenso. / Jose Navarro

El canario puso así fin a tres temporadas en el Hércules, en las que jugó 69 partidos anotó cuatro goles, repartió cuatro asistencias y vivió un ascenso para el recuerdo, con el Rico Pérez lleno. "Ha llegado el momento de decir adiós, adiós a una de las etapas más bonitas de mi carrera deportiva. Por muy lejos que esté, seguiré sintiendo estos colores como parte de mí", resaltó Atiles en su sentida carta de despedida del herculanismo.