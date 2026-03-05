Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hércules anuncia una colaboración con el Ayuntamiento de Aigües

El acuerdo se enmarca en un proyecto de expansión de los valores del club en la provincia

Carlos Parodi (centro) en el acto de presentación del acuerdo junto al alcalde (izquierda) y la concejala de Turismo y Desarrollo Local (derecha) de Aigües

Carlos Parodi (centro) en el acto de presentación del acuerdo junto al alcalde (izquierda) y la concejala de Turismo y Desarrollo Local (derecha) de Aigües / HCF

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El Hércules, conjuntamente con el Ayuntamiento de Aigües, ha anunciado este jueves un convenio de colaboración. Esta unión forma parte del proyecto de expansión de los valores sociales y deportivos del club por toda la provincia.

Gracias a este, los más jóvenes de la localidad alicantina podrán disfrutar de partidos oficiales del club blanquiazul y charlas con sus jugadores. Por su parte, el club apoyará diferentes iniciativas, tanto deportivas como sociales, que se llevarán a cabo en el municipio, pero que todavía no han sido anunciadas.

