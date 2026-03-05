Madrid, un infierno para el Hércules

De Madrid al... infierno. El Hércules regresa este sábado al territorio de los lemas electorales libertarios, donde ha perdido todos los partidos que ha disputado en Primera RFEF. No hay forma de puntuar en el terreno de Isabel Díaz Ayuso. Nada. Ni una vez. Los alicantinos siempre han regresado de vacío de la capital del reino, una circunstancia que no se pueden permitir esta semana en Alcalá de Henares, donde los blanquiazules se miden con el filial del Atlético, segundo clasificado de la liga.

El reto, por tanto, vuelve a ser enorme. Beto Company está obligado a romper una maldición que, de perpetuarse, dejará muy lejos las opciones de "play-off". Esta temporada, el Hércules todavía no se ha desplazado a Madrid, el de la jornada 27 será el primer intento de revertir una dinámica muy nociva, la de perder siempre en aquella región del macizo central.

Imagen del partido jugado en curso pasado en Madrid cintra el filial del Atleti con Mangada en el centro. / SERGIO REYES ROBLEDO

La campaña anterior, en el estreno en la nueva tercera categoría, el proyecto entonces entrenador por Rubén Torrecilla disputó cuatro encuentros a domicilio frente a conjuntos madrileños. No puntuó en ninguno. Cayó con el Alcorcón por un soberano 4-1 en 45 minutos; también perdió con el Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano (1-0); también cedió en Fuenlabrada (2-1) y, por supuesto, en la ciudad deportiva de su oponente esta semana, el filial rojiblanco, que le superó por la mínima en una noche helada marcada por la niebla y las nubes negras de Dani Romera.

El año pasado, al final, el Hércules dejó escapar 22 de los 30 puntos que se jugó frente a contrincantes de la Comunidad de Madrid. El ayusismo se le indigestó a los alicantinos que únicamente se impusieron en 3 de los 10 enfrentamientos que vivió contra rivales de la capital y su periferia. El equipo de Fernando Torres también ganó en el Rico Pérez (1-2) y el que tutelaba entonces Raúl González Blanco firmó tablas en la terreta (1-1) gracias a un gol de Loren en el minuto 93 que contrarrestó el de Soldevila en la primera parte. A Fuenlabrada (1-0) y Alcorcón (2-0) sí que fue capaz de doblegarlos Torrecilla como local, claro.

Un Atlético Madrileño muy extraño

La estadística pesa. Pero en este caso no solo perjudica al Hércules, incapaz de hacer buen papel en el centro de la Península pese a tener a seis futbolistas nacidos en aquel territorio hostil (Rentero, Monsalve, Fran Sol, Bolo, Sotillos y Retuerta). Siempre que ha ganado a un madrileño ha sido en el Rico Pérez, la última en la primera vuelta del presente ejercicio, contra los colchoneros, en un pulso entre semana en el que el preparador extremeño salvó la cabeza con una victoria en la que nadie pensaba después de que los chicos de Torres viajaran a Alicante en plena racha victoriosa y el Hércules solo sumara un triunfo en las primeras seis jornadas (cuatro de ellas resueltas con derrotas). Se impuso 3-0 y eso prolongó un mes más el torrecillismo en la ciudad...

Hércules y Atlético de Madrid saltan al campo en su duelo liguero de la temporada pasada. / SERGIO REYES ROBLEDO

Sin embargo, aunque la matemática en suelo madrileño apesta, el rival del domingo (18:15 horas), no está en un momento dulce. Más bien es al revés. Solo ha sido capaz de sacar adelante uno de los últimos siete compromisos ligueros, y no fue en Alcalá de Henares, sino en Sanlúcar de Barrameda.

Se da la circunstancia insólita de que el bloque que preparara el Niño Torres desde el curso pasado, este saca más puntos como visitante que ejerciendo de anfitrión. Siete triunfos acumula lejos de Madrid y solo 5 en las 12 citas que acumula delante de su público. 23 puntos atesora como forastero y 21 recibiendo huéspedes. A pesar de eso, se mantiene segundo clasificado, a tres del líder Sabadell, que camina con 47, once más que el Hércules, que hace tiempo que dio por imposible pelear por el campeonato, desafío que sigue teniendo a tiro el Atleti B.

Clasificación actualizada del grupo 2 de Primera Federación antes de la jornada 27. / RFEF

La urgencia vuelve a arrinconar al Hércules, que no puede conformarse con lo vivido el sábado pasado en el derbi, está obligado a repetir ese tipo de gestas una semana sí y la otra también si de verdad ansía cerrar la temporada regular entre los cinco primeros, algo de lo que ahora le separan 4 puntos y seis equipos.