Y cuando vuelva Carlos Abad, ¿quién juega en el Hércules?

Bendito problema, debe estar pensando Beto Company con respecto a la portería del Hércules. Carlos Abad tuvo que ser operado a principios de febrero por apendicitis. Desde entonces su hueco bajo palos ha sido ocupado por Alessandro Blazic. El esloveno ha respondido a esta confianza con grandes actuaciones que permiten al equipo blanquiazul soñar con los playoffs. Si la suerte le sonríe, Carlos Abad estaría listo para jugar con el Hércules en el futuro cercano. Es ahí que surge la pregunta, ¿debe volver a la titularidad Abad a cambio de cortar la progresión de Blazic?

El portero tinerfeño es el jugador con más experiencia en el Hércules. Previo a la operación, Abad solo se había perdido cuatro partidos en sus cuatro temporadas en el club. En este tiempo no solo logró el ascenso a 1ª RFEF, sino que también ha consolidado al equipo como un aspirante al ascenso temporada tras temporada.

La baja de Carlos Abad hizo que Blazic diese un paso hacia delante. El esloveno llegaba a Alicante en noviembre desde la cantera del Colonia. En sus dos primeros meses, el jugador vio todos los partidos desde el banquillo. La ausencia inesperada del portero titular obligó a que Beto alinease al joven guardameta, y este no tardó en devolverle esa confianza. En solo cuatro partidos ha sido galardonado hasta en dos ocasiones con la mejor parada de la jornada en Primera RFEF.

Después del derbi frente al Eldense, Beto aseguraba contar con "dos porterazos". También dijo sentirse tranquilo con él, pero que ambos sabían que tendría muy difícil contar con minutos en el Hércules.

Al esloveno le falta una cosa aún por conseguir, una portería a cero. En el mes en que ha sido titular, Blazic ha encajado cinco goles, lo que ha limitado los resultados del Hércules a una única victoria. Contra el Atlético de Madrid B es muy probable que siga bajo palos, pero para las siguientes jornadas, Carlos Abad debería estar de vuelta. Alessandro Blazic visita entonces al segundo clasificado con el objetivo de demostrar definitivamente su valía ante Beto y, por qué no, hacerse un hueco definitivo en el once del Hércules.