Beto, antes del Atlético B-Hércules: "Si ahora sumamos 7 de 9 puntos, llegamos a la puerta del play-off"

Viernes convulso en Romeu Zarandieta por la confusión vivida durante la semana previa a la cita del domingo frente al Atlético Madrileño, una que Beto Company ha preparado con Retuerta como lateral titular creyendo, erróneamente, que Javi Jiménez debía cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. De hecho, el técnico valenciano se marchó de su encuentro semanal con la prensa convencido de que la baja era segura... y no lo es ni por asomo.

Al margen de este asunto, que no es menor en una entidad deportiva profesional, el preparador valenciano considera que, empezar ahora a recibir a rivales directos en la pelea por el ascenso, le viene "casi mejor" al proyecto (y al objetivo) dado que, en caso de victoria, se recortan puntos en la clasificación y, de paso, se aleja a un contrincante.

El conjunto madrileño, actualmente segundo en la tabla, suma 44 puntos, ocho más que el Hércules, aunque la pugna real de los alicantinos ahora es tratar de caza al quinto, Villarreal B, que le aventaja en cuatro y delimita la zona de promoción. Los rojiblancos también se juegan mucho, tienen a tiro ser campeones y saltar de categoría de manera automática, de ahí la relevancia del enfrentamiento en Alcalá de Henares.

Un compromiso difícil

"Por la clasificación del rival es uno de los partidos más complicados, pero solo son tres puntos", ha tratado de relativizar el técnico valenciano, para restarle presión al choque, aunque también calculó que será necesario llegar hasta los 57 o 58 puntos para alcanzar la quinta plaza y acceder a las eliminatorias de postemporada. Restan 12 jornadas todavía, 36 tantos en disputa, o sea que aún faltan por sumar alrededor de 25, así que el margen de error es pequeño... incluso con su previsión optimista.

"En 14 partidos hemos perdido dos, pero solo hemos ganado cinco. Hay que ganar más", ha recordado el entrenador, que confía en que el Hércules encuentre esa racha de tres victorias consecutivas que la mayoría de clubes con aspiraciones suelen enlazar a lo largo de una temporada.

Objetivo a corto plazo

"Sumar nueve de nueve o siete de nueve en las próximas tres jornadas nos pondría a las puertas del 'play-off' y, a partir de ahí, todo ya será a cara de perro", valora Beto, que no pierde la fe en que su plantilla dé frente al filial rojiblanco, a domicilio, la misma buena cara que mostró en el derbi frente al Eldense, resuelto, pese al buen juego local, sobre todo en la primera mitad, con un gol con dedicatoria de Sotillos en el minuto 98.

Beto Company, en la rueda de prensa previa al Atlético Madrileño-Hércules del domingo en Alcalá. / HCF

"Queremos imponernos con nuestras armas, ser combinativos, presionar alto y hundir al rival. Pero es evidente que no va a ser una tarea fácil porque ellos no van a renunciar al dominio de la posesión. El Atleti B también vive del balón, de tenerlo en su poder y, además, cuentan con delanteros rápidos, que seguro terminarán en Primera División, que pueden matarte a la contra si les das la opción", ha alertado Company.

"Los dos preferimos tener el balón y eso será lo que marque el partido. Tienen futbolistas de mucho nivel y habrá que estar muy certeros en las dos áreas", ha avisado el valenciano, que confía en que todos sus futbolistas salten al campo "muy enchufados" en el momento en el que les toque entrar al partido.

Sin debate en la portería

El buen papel de Alessandro Blazic en la portería como relevo de Carlos Abad, convaleciente de una operación de apendicitis, ha despertado en algunos círculos la necesidad de abrir un debate en torno a quién debe ocupar ese espacio una vez que el segundo capitán reciba el alta competitiva, algo para lo que, presumiblemente, restan dos semanas todavía.

Para el entrenador del Hércules la disyuntiva no existe ahora mismo. "Cuando llegue el momento de valorarlo será un bendito problema. Pero, por ahora, solo puede jugar Sandro. Tenemos un portero del año 2006 (Blazic) que va a tirar la puerta abajo y otro que es el mejor de la categoría y una institución en el club (Abad), y en su momento, cuando de verdad haya que valorar este asunto, ya se verá, pero ahora para mí no existe esa inquietud", ha expresado sin revelar qué decidirá llegado el caso, dando a entender que será una cuestión para la siguiente campaña.

El entrenador, cuestionado por este particular en vista del desenlace de las últimas jornadas bajo un mismo patrón de incertidumbre, ha negado que su equipo sufra algún síndrome o inseguridad en los últimos minutos de los partidos, y aprovechó para defender que el Hércules, desde su llegada, ha sumado más puntos de los que ha perdido en ese tramo de los partidos.

Para refutarlo, ha agregado: "Si fuera así, ante el Eldense no habríamos ni sacado de centro, pero marcamos otro gol. En el fútbol juega el azar y la casualidad. Le pasa a todos los equipos y cuando te sucede a ti, te duele en el alma, si te toca perder".