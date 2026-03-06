El entrenador del Hércules da por sancionado a Javi Jiménez... y no lo está

Situación inexplicable. Beto Company ha preparado el encuentro de este domingo en Alcalá de Henares sin su lateral zurdo titular, Javi Jiménez. ¿El motivo? El preparador valenciano estaba convencido de que su defensor causaba baja por acumulación de amarillas. Sin embargo, el documento oficial que recoge las resoluciones disciplinarias no recoge esta situación. De hecho se limita a reseñar la amonestación que el zaguero recibió en el derbi contra el Eldense del pasado sábado.

El entrenador del Hércules ha confiado en la palabra del futbolista, que, según él, le aseguraba que había completado el ciclo de cinco amarillas, y nadie en la entidad ha comprobado si efectivamente ese dato era real. La Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública, como sucede cada semana de competición desde el inicio del campeonato, el expediente con los acuerdos adoptados por el Juez Disciplinario de Competiciones No Profesionales en referencia a los partidos correspondientes a la jornada 26 de Primera RFEF.

Beto Company, en la rueda de prensa previa al partido contra el filial del Atlético de Madrid. / HCF

En él no figura Javi Jiménez como suspendido por acumulación de amonestaciones. Se detalla la amarilla a Jorge Galvañ por juego peligroso, la de Alejandro Sotillos por quitarse la camiseta en la celebración de su gol, el de la victoria; la de Roger Colomina y, por supuesto, la de Javi Jiménez por perder tiempo. Bajo ningún concepto se indica en la resolución que esa cartulina conlleve perderse la siguiente jornada, la 27ª, la que enfrenta a los alicantinos con el filial del Atlético de Madrid en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (18:15 horas).

De hecho, solo hay un futbolista que no pueda competir este domingo por ciclo de amarillas en todo el grupo 2 y es Ousama Siddiki, del Antequera. Normalmente, en los clubes de fútbol, es el delegado del equipo quien asume la responsabilidad de monitorizar las cartulinas amarillas y las suspensiones. En este caso, esa vía ha fallado. En el cómputo general, Javi Jiménez figura con cinco cartulinas, pero de ellas solo 4 son amarillas. La otra es una roja directa, la que le mostraron en Antequera.

Javi Jiménez se lamenta durante un partido del Hércules esta temporada. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Seguramente, Javi Jiménez creyera que tenía cinco, pero lo que cuenta, en lo que se basa el Juez Único para sus resoluciones, es en el acta arbitral, que goza de presunción de veracidad, y si en la suma de las 26 que se llevan registradas en lo que va de campeonato, únicamente figuran cuatro tarjetas amarillas para el exlateral del UD Ibiza, a ojos de la justicia deportiva, que es quien asume la potestad de castigar a los jugadores, el jiennense puede jugar frente al Atlético Madrileño.

El problema, si es que lo hubiera, es que Beto Company ha preparado el duelo capital contra el segundo clasificado, a domicilio, con lo que eso supone este curso para los blanquiazules, con Retuerta formando de inicio, que el último partido completo que disputó fue en la jornada 11, a comienzos de noviembre. Desde entonces ha pisado el césped tres veces más, pero en minutos residuales... dando la sensación de estar bastante desconectado.

Noticias relacionadas

El técnico valenciano ha querido defender su titularidad este domingo (cuando la creía obligatoria) diciendo que el zaguero madrileño, ex del Deportivo de La Coruña, "está perfectamente capacitado a pesar de que, por las razones que nosotros hemos considerado, optemos habitualmente por Javi Jiménez". Ahora, el preparador blanquiazul deberá decidir si mantener el plan ensayado a lo largo de la semana o si asumir su error (y el de todo el club) y aprovechar que no existe sanción alguna para Javi Jiménez y utilizarlo como titular en Alcalá de Henares este domingo.