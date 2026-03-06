Mimos para Carlos Mangada del entrenador del Hércules

Cariño del entrenador para Carlos Mangada, que ha enlazado varias semanas con actuaciones desafortunadas que le han pesado al Hércules y le han supuesto perder puntos o sufrir más de la cuenta. El alicantino, 18 veces titular esta temporada, no ha sabido adueñarse de la posición de seis a pesar de que reúne las condiciones que le exige Beto Company a ese perfil de jugador en su sistema táctico.

Eso aceleró la contratación de Josep Calavera. Después, debido a las bajas encadenadas por precaución física del exjugador del Tenerife, con molestias en el tendón del sóleo debido a la sobrecarga de minutos tras un largo periodo de inactividad en la isla, tampoco fue capaz de mostrarse sólido, puede que porque él se siente más un "ocho" como el que luce en su camiseta, que un "seis", que es para lo que le requiere su técnico ahora.

Carlos Mangada, a la izquierda, durante un entrenamiento de esta semana con el Hércules. / Álvaro Egea / HCF

Su cadena de infortunios (y malos posicionamientos sobre el césped cuando está sobre él) han llevado a Mangada a salir en fotos comprometedoras desde el punto de vista futbolísticos, la última, el sábado pasado, cuando fue autor del autogol que arruinaba el triunfo del Hércules en el derbi contra el Eldense en el minuto 97.

Se despistó en un saque de esquina y el balón le terminó pegando en el cuerpo y entrando en la portería de Blazic sin que el portero tuviera margen de reacción. No ha sido la única, falló defensivamente contra el Antequera y en Torremolinos, en ambas ocasiones supliendo a Roger Colomina en el terreno de juego.

Por suerte para él, Alejandro Sotillos dejó su ‘patinazo’ en anécdota solo 60 segundos después. Pese a ello, Mangada no puede disimular su mal momento. "La procesión va por dentro. Le está tocando la parte negativa del fútbol en estas últimas semanas, pero en este deporte, como en la vida, lo malo igual que viene se va", sostiene Beto hablando de su jugador.

"Carlos (Mangada) es un tío inteligente. Él está poniendo todo de su parte para superar esta situación. Tiene que estar preparado, como me demuestra en cada entrenamiento, y entender qué cosas de las que le han ocurrido dependen de él y cuáles de la mala suerte de verdad. Así es como se puede mejorar", recuerda el preparador blanquiazul.

Carlos Mangada, en una sesión de trabajo con el Hércules en Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

"Si hubiéramos perdido contra el Eldense por su gol en propia puerta habría sido una carga muy dura, muy difícil de soportar para él; pero no sucedió y él ha reaccionado bien, estoy contento con su día a día. Es un jugador de aquí que siente al equipo, que sufre, y es el más interesado en ofrecer un gran nivel y es en eso en lo que está trabajando. Tiene mi confianza y la de sus compañeros", esgrimió el entrenador del Hércules tratando de arropar al centrocampista alicantino, muy señalado por sus errores en el último mes.