Altas, bajas y posible once titular de Beto Company para el Atlético Madrileño-Hércules

El Hércules regresa a la Comunidad de Madrid este domingo, donde ha perdido todos los partidos que ha disputado desde que está en Primera Federación. Antes tampoco le fue bien, el saldo de victorias y derrotas es deficitario para los blanquiazules en la capital de España y sus localidades adyacentes, de ahí que sea tan importante acertar con el once, uno para el que Beto Company recupera nombres importantes después de cúmulo de bajas sufridas la pasada semana en el derbi contra el Eldense que los blanquiazules sacaron adelante sobre la bocina.

También podrá contar el entrenador valenciano con Javi Jiménez a pesar de haber trabajado durante toda la semana sin él creyendo (erróneamente, por supuesto) que el lateral zurdo estaba obligado a cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, algo que nadie se encargó de corroborar y que, finalmente, está descartado porque el zaguero jiennense suma cuatro cartulinas amarillas en el acumulado de la temporada que recoge el registro de resoluciones disciplinarias del Comité de Competición de la RFEF.

Altas y bajas del Hércules en Alcalá de Henares

El preparador herculano recupera este fin de semana a tres hombres importantes: Josep Calavera, Alberto Toril y Nacho Monsalve. El primero se ha repuesto de las molestias en el tendón del sóleo que arrastraba fruto de la acumulación de minutos después de un largo periodo de inactividad vivido en Tenerife, su anterior equipo, provocado por una lesión de la que finalmente se restableció antes de firmar con el Hércules.

El central se vio obligado a parar después de golpe en las costillas que se llevó en Torremolinos, que no le impidió acabar aquel encuentro, pero que le dejó un dolor agudo que le impidió trabajar con normalidad la semana siguiente, por eso se quedó fuera de la lista en el derbi y no pudo medirse con sus excompañeros. Esta semana ha completado tres sesiones, las últimas, sin resentirse, por lo que viajará a Alcalá de Henares.

Alberto Toril, un mes después del anuncio de su contratación, está en disposición de debutar con su nuevo club. Ha necesitado casi cinco semanas en Alicante para ponerse a tono y estar en condiciones de competir a un nivel útil para la idea de juego que defiende Beto, de enorme desgaste físico.

Se mantienen al margen y sin poder estar a disposición del técnico el guardameta Carlos Abad, que continúa con el proceso de readaptación después de haber sido sometido a una cirugía en Barcelona para extraerle el apéndice hace exactamente un mes; también sigue con su plan de recuperación Oriol Soldevila después de sufrir la rotura del ligamento cruzado en el inicio de la temporada; y Richie Dapaah, sin ficha por culpa de la grave lesión de rodilla que se produjo al final del curso anterior, cuando se le fracturó el tendón rotuliano. Los tres se vuelven a quedar al margen otra jornada más.

Posible once titular del Hércules frente al 'Atleti B'

Beto Company buscará la décima victoria de la temporada, la segunda como visitante en todo el curso, en un territorio complicado donde, para el Hércules, lo natural es perder casi siempre. Se enfrenta al equipo del Niño Torres en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, en el que el Atlético de Madrid ha fijado temporalmente parte su ciudad deportiva tras abandonar el Cerro del Espino (Majadahonda) mientras culmina (si reúne todos los permisos municipales necesarios) el gran complejo integral proyectado en el terreno aledaño al Metropolitano, en Canillejas.

Para ese duelo complejo frente al segundo clasificado de la liga, y aspirante a campeón, al preparador valenciano solo le bailan dos puestos, el lateral y el central, ambos en el perfil zurdo. Beto tiene que decidir si mantiene lo ensayado toda la semana con Retuerta en el flanco o si mantiene a Javi Jiménez, disponible a pesar de lo que se ha creído en la entidad hasta el viernes. El otro dilema es la elección del acompañante de Rentero.

Con esto, el once que más puede acercarse a la idea de juego que pretende desarrollar el Hércules en Madrid es este: Sandro Blazic como portero; Samu Vázquez, Rentero, Sotillos y Javi Jiménez en la línea de contención más cercana a su guardameta; con Roger Colomina y Calavera en el doble pivote; con Mehdi Puch justo delante; Andy Escudero en el costado derecho, Nico Espinosa en el izquierdo, y Unai Ropero, con sus seis goles de jugada —a uno del pichichi Fran Sol merced a sus cuatro penas máximas transformadas—, en la punta del ataque.