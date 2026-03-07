El Hércules, obligado a levantar el vuelo en la indigesta Madrid

Tan cerca aparentemente y tan lejos en realidad. El Hércules retoma la competición este domingo en Alcalá de Henares. Lo hace frente al Atlético Madrileño, segundo clasificado pese a su racha irregular racha tras el parón de Navidad, y lo hace con las cámaras de Teledeporte (y rtveplay) en directo y la obligación de revertir una dinámica lesiva terrible: los blanquiazules han perdido siempre que han viajado a Madrid en Primera Federación.

Dar continuidad al triunfo arrancado la semana pasada en el último aliento del derbi –con ese gol formidable de Sotillos en un ejercicio de fe en uno mismo maravilloso– es el desafío con el que se ha subido al autocar la expedición, una en la que vuelven a no estar Carlos Abad ni Nacho Monsalve, que se quedan fuera junto a los lesionados de larga duración Oriol Soldevila y Richie Dapaah.

Al equipo de Beto Company solo le vale (de verdad) el triunfo en una campaña en la que los desastres a domicilio de la primera vuelta, y algunos imprevisibles en el Rico Pérez, ponen en entredicho la consecución del objetivo: jugar, como mínimo, la promoción de ascenso al final de la fase regular.

Mehdi Puch y Ben Hamed, en el último entrenamiento del Hércules antes de viajar a Madrid. / Álvaro Egea / HCF

Para lograrlo será imperativo ganar muchos de los 12 encuentros que aún restan para finalizar la temporada. El entrenador, que erróneamente creía que no podría contar con Javi Jiménez para medirse con el filial del Atlético de Madrid (18:15 horas) por una inexistente acumulación de amonestaciones, también considera que harán falta 58 puntos para terminar entre los cinco primeros clasificados. Ahora mismo suma 36, ocho menos que el bloque de Fernando Torres, al que, como al Hércules, el cambio de año le ha cogido con el pie cambiado.

El equipo que tutela el hombre que dio a España en 2008 su segunda Eurocopa de la historia después de una eterna sequía de éxitos de la Roja, solo ha consumado un triunfo en las últimas siete fechas.

Monsalve, duda hasta última hora, se queda en Alicante al entender el técnico que no está al 100%

Aun así se mantiene en la pelea por ser campeón puesto que, a diferencia de lo que sucede en el grupo 1 con el Tenerife, en el 2 nadie acaba de mostrarse intratable, ni siquiera el líder Sabadell, que se apoyó en un doblete de Agustín Coscia, el héroe del último ascenso blanquiazul, para remontarle este sábado al Algeciras, rival directo de los alicantinos en esta carrera frenética por ganarse el derecho a optar al salto de categoría dentro de dos meses.

Debut... ¿por fin?

Beto recupera a Josep Calavera tras subsanar, en teoría, sus molestias en el tendón del sóleo, aunque después de dos jornadas sin competir. También podrá contar, pero no de inicio, con Alberto Toril, preparado para debutar más de un mes después de haber sido firmado como refuerzo invernal y recambio de Slavy.

Fernando Torres se queda sin su lateral izquierdo Julio Díaz, a quien Simeone incluyó ayer en el plantel del primer equipo para recibir a la Real Sociedad. El ‘Niño’ también pierde al central Gero Spina, que fue expulsado la semana pasada en Sevilla. Por suerte para el entrenador colchonero, recupera a su sustituto natural, Aleksa Puric, que vuelve tras cumplir tres partidos de suspensión por haber pagado su frustración con el sistema de videoarbitraje instalado en el césped, que derribó sin miramientos de una patada.

Todos los datos del Atlético Madrileño-Hercules de la jornada 27 en Primera Federación. / INFORMACIÓN

Duelo sin margen de error para los dos contendientes. Los alicantinos solo han sido capaces de enlazar dos triunfos una vez este curso, y fue precisamente frente al Atleti B... a ver si se repite la "hazaña" de la primera vuelta.