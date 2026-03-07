El Hércules cerrará marzo en domingo

El Hércules cerrará el ciclo de partidos del mes de marzo, clave para sus aspiraciones de "play-off", jugando en el Rico Pérez en un horario convencional, para toda la familia y, por suerte, en domingo. Lo hará en la jornada 30, justo después de haber tenido que disputar su encuentro frente al filial del Betis en viernes, el que menos interés suscita entre la hinchada de todos los equipos.

El equipo de Beto Company completará el segmento de partidos de este mes recibiendo en Alicante al Marbella, único equipo al que ha conseguido imponerse a domicilio esta temporada (0-1), y fue justo antes del parón de Navidad. Los malagueños, en este momento (en mitad de la jornada 27), son colistas de la liga y están a 11 puntos de la zona de permanencia, con lo que si no mejora soberanamente su situación, visitarían el Rico Pérez en una situación deportiva bastante precaria.

El encuentro en casa frente al conjunto andaluz será el 29 de marzo, a las 18:45 horas, con la primavera ya en ebullición. Después de ese día, restarán ocho fechas para completar la temporada regular. El envite será emitido en directo por todos los canales de streaming y operadoras televisivas asociados a la Real Federación Española de Fútbol, lo que esta temporada se ha dado en llamar Canal Lineal.

Horario (y canal de televisón) de todos los partidos de la jornada 30 en el grupo 2 de Primera RFEF. / RFEF

No te pierdas ningún encuentro del Hércules CF a lo largo de toda la temporada. Consulta esta lista actualizada de manera habitual para estar al corriente del día, la hora, el canal que lo emite por televisión y el lugar de todos los partidos de liga en Primera RFEF del equipo alicantino en la campaña 2025-2026, confirmados de forma oficial por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

Jornada 27: Atlético Madrileño-Hércules (Centro Deportivo de Alcalá de Henares). Domingo, 8 de marzo. 18:15 horas. (****)

(Centro Deportivo de Alcalá de Henares). Domingo, 8 de marzo. 18:15 horas. Jornada 28: Hércules-Real Murcia (Rico Pérez). Domingo, 15 de marzo. 18:15 horas. (*)

(Rico Pérez). Domingo, 15 de marzo. 18:15 horas. Jornada 29: Betis B- Hércules (Ciudad Deportiva Luis del Sol). Viernes, 20 de marzo. 21:15 horas. (*)

(Ciudad Deportiva Luis del Sol). Viernes, 20 de marzo. 21:15 horas. Jornada 30: Hércules-Marbella (Rico Pérez). Domingo, 29 de marzo. 18:45 horas. (*)

OPERADORES DE TELEVISIÓN Y STREAMING ► (*) Canal lineal: todos los operadores con derechos de emisión (Movistar +, Orange, Digi, Zapi, Mas Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga + y FC Play). ► (**) Exclusivo: LaLiga Plus y FC Play (streaming). ► (***) À Punt ► (****) Teledeporte

Todos los partidos de liga en Primera Federación del Hércules CF se pueden seguir a través de diferentes operadores: LaLiga Plus y FC Play (que emiten todos los encuentros, es decir, están presentes en las 38 jornadas y el play-off).

Todos los operadores que cubren total o parcialmente la liga en Primera Federación. / RFEF

Además, habitualmente, y de forma simultánea, en Orange, Más Media, Digi, Zapi TV, Movistar + (canal 52), Telecable..., accesibles desde cualquier dispositivo móvil o Smarts TV a través de su app o sus plataformas en streaming. À Punt cubrirá ocasionalmente algunos encuentros del equipo blanquiazul a lo largo de todo el curso, lo mismo que Teledeporte, que, desde enero, también se ha sumado a las retransmisiones.