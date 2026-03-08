Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: “Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación”

El Hércules suma su octavo empate en cuatro meses desde que llegara Beto Company. En un partido en el que el equipo pudo conseguir más, el entrenador fue consciente de la situación en que queda la clasificación del conjunto blanquiazul: “Sabiendo la dificultad de esta primera federación, me voy con la sensación de que hemos estado muy cerca y lo debemos hacer bien la semana que viene, no hay más”.

Pese al buen inicio de partido por parte de los alicantinos, el filial del Atlético fue ganando terreno a medida que avanzaba la primera parte. “Creo que hemos tenido una buena entrada de partido. Estamos jugando contra un equipo con juventud y una calidad dos categorías por encima de la nuestra”, valoró el técnico valenciano. “Sabíamos que habría momentos en que sufriríamos. La pena es que de las situaciones claras que ha tenido el Atleti en la primera parte, hay dos o tres que son evitables porque son pérdidas nuestras”, añadió.

Tras el descanso, el equipo controló el juego y tuvo oportunidades llevarse los tres puntos. “Hemos llevado el peligro y el control. Hemos incomodado muchísimo a un rival de nivel. La sensación que tengo es que hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación haciendo un más tres”, lamentó Company.

Si por algo debe alarmarse el entrenador tras el partido es por las lesiones con las que acabó el equipo. Beto aseguró que Ropero, Colomina y Sotillos tienen lesiones de rodilla, pero que desconoce aún su gravedad. “Unai (Ropero) tiene unas molestias, esperemos que no sea grave. Con Sotillos, las sensaciones no eran malas, podíamos forzar, pero coincidía que le han mostrado una amarilla y no hemos querido arriesgar. Roger (Colomina) ha notado cierta inestabilidad en la rodilla, lo que nos preocupa un poco más”, aclaró el entrenador.

Company también tuvo tiempo para valorar su estancia en el equipo: “Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Llevamos quince partidos y solo hemos perdido dos. Es cierto que solo hemos ganado cinco y eso no nos deja dar el salto a las zonas de play-off. No puedo estar satisfecho con el número de victorias, pero sí con el nivel de juego y lo que nos viene hacia adelante”. A su vez, el técnico evaluó la igualdad que presenta el grupo de Primera RFEF: “Nos estamos pegando palos entre todos los equipos. Cada semana hay enfrentamientos directos porque, salvo Sabadell, siempre jugamos entre equipos que pueden dar un salto de tres puestos en la clasificación”.

En cuanto a objetivos, el entrenador lo tiene claro: “Somos ambiciosos. Somos el Hércules, un club muy grande con una afición increíble. Hay un grado de exigencia alto y nosotros queremos responder a ello. Debemos mejorar para que estos empates se conviertan en victorias”. En cuanto a la situación del equipo, a tres puntos de play-offs, pero a cinco del descenso, Company fue tajante: “El Hércules siempre mira hacia arriba. Lo de abajo no me preocupa. Si mi mentalidad fuese la de mirar hacia abajo no podría mirar a la cara a los futbolistas. Este es un club de exigencias altas, vemos la clasificación, pero las notas se darán en la jornada 38”.

El partido contó con el desplazamiento de un gran número de aficionados del Hércules. “Tenemos una afición grandísima. En Madrid, un domingo, mañana es laboral y mira los que han venido. Nosotros no estamos para exigirles nada, solo para ofrecer. Ellos nos tienen que exigir jugar hacia delante como intentamos y nosotros intentaremos ofrecerles un gran juego y que se sientan orgullosos de lo que hacemos”, concluyó Beto.