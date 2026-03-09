Estupor por la amarilla fantasma que sucedió a la lesión de Colomina

Estupor en el filial del Atlético de Madrid después de que el colegiado Javier Figueiredo Comesaña castigara a su futbolista Javi Serrano con una cartulina amarilla en la acción en la que Roger Colomina se fue al suelo tras sufrir una lesión de rodilla que provocó que fuera sustituido al descanso. La grabación de la jugada demuestra que el centrocampista blanquiazul padeció su percance sin que mediara contacto con su marcador. De hecho, se va al suelo solo tras notar un dolor agudo en la articulación. Esa punción le arrancó un fuerte grito al barcelonés, que quizá fue lo que alarmó al colegiado vigués y le llevó a mostrar la amarilla.

Después, en el acta del encuentro, el juez del partido escribió lo siguiente: "En el minuto 36, el jugador (6) Serrano Martínez, Javier, fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón". Las imágenes de Teledeporte, el único canal en abierto que emitió en directo para toda España el pulso entre Atlético Madrileño y Hércules disputado en Alcalá de Heranes, y que acabó con empate a cero el domingo, demuestran que la redacción no se corresponde con lo que de verdad sucedió, así que, si la entidad colchonera recurre el acta, el Juez Único de Competición retirará esa amarilla a Serrano. De no ser así, el centrocampista estará a solo una de cumplir ciclo y ser suspendido con un encuentro,