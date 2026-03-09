Fallece Luis S. Taza, sobrino-nieto del fundador del Hércules

Gran perdida. La semana comienza con una pésima noticia, el fallecimiento de Luis S. Taza Hernández, sobrino-nieto de Vicente Pastor Alfosea, 'El Chepa', fundador del Hércules. Ha muerto a los 65 años de manera repentina tras acudir al hospital por sentirse indispuesto con un dolor agudo de cabeza. Historiador blanquiazul, escribió una biografía novelada contando la historia de su tío, a quien se sentía muy ligado, que tituló 'Breve Historia de Vicente Pastor Alfosea', publicada con motivo del 90 aniversario del conjunto blanquiazul bajo el paraguas de la Asociación Herculanos.

Nació en Alicante en 1960 y cursó estudios en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Publicó su primer libro de relatos en 2003, 'Entre azules y blancos', con la editorial Frutos del Tiempo. Ese mismo año fundó la mítica Revista Auca de las Letras. También se incluyeron poemas suyos en obras dedicadas, entre otros, a Miguel Hernández.

Se ha mantenido siempre vinculado al Hércules, el equipo de su vida, y por él participó activamente en charlas y homenajes a su tío, El Chepa, del que, como reconocen todos los que tuvieron la fortuna de compartir pasión blanquiazul con Luis S. Taza, se sentía "muy orgulloso", entre ellos su sobrino José Gisbert, vocalista y compositor del dúo alicantino Amiga Mala Suerte (AMS) que forma junto a Raquel Peñafiel, y que también ha colaborado musicalmente con el Hércules.

El cuerpo del sobrino-nieto de Vicente Pastor será velado en el tanatorio de San Vicente Cristo de la Paz desde las 16:00 horas de este lunes para que todos sus familiares y amigos brinden el último adiós a un hombre que mantuvo vivo el recuerdo del fundador de la entidad centenaria deportiva más reconocible de Alicante, tanto dentro como fuera del país. Descanse en paz.