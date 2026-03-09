El Hércules pierde a Colomina nueve meses

El peor pronóstico se confirma. Roger Colomina se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla y deberá permanecer cerca de nueve meses de baja. Por supuesto, se pierde lo que resta de temporada y tendrá muy complicado regresar al equipo antes del parón de Navidad de la campaña que viene.

El parte médico facilitado por el Hércules pasadas las tres y media de la tarde de este lunes, no describe si existen más problemas ligados a esa dolencia o provocados precisamente por ella, es decir si hay, por ejemplo, afectación de menisco, que es algo que dilata y complica la cirugía a la que ha de someterse el barcelonés, que ya se perdió buena parte de la primera vuelta por una lesión en el hombro que requirió paso por quirófano.

Roger Colomina se cayó al suelo durante el partido de los blanquiazules frente al filial del Atlético de Madrid el domingo. Fue hacia el minuto 36, solo, sin marcador cerca. Un mal talonamiento y un golpeo defectuoso acabaron con él sobre la hierba justo después de proferir un grito de dolor que asustó incluso al colegiado, que le mostró cartulina amarilla a Serrano creyendo que había sido quien había derribado al mediocentro del Hércules.

En el escrito oficial publicado con el anuncio de la dolencia no se refleja la suerte que han corrido los otros dos hombres que también abandonaron el choque lesionados, Unai Ropero y Alejandro Sotillos, ambos retirados después de sentir molestias en la rodilla. En el comunicado solo se explica lo siguiente: "El Hércules CF informa de que nuestro jugador Roger Colomina ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que se ha confirmado tras las pruebas médicas realizadas en Hospitales IMED".