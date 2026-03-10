El Hércules presenta una nueva grada de animación

Hércules Fans es como se hace llamar la nueva grada de animación del equipo alicantino. Así lo anunciaban, junto al club, por redes sociales a través de un comunicado en el que afirman surgir “desde la afición para la afición”. Su creación llega diez días después del inicio de la huelga por parte de la peña Curva Sur, un tercio de la grada de animación, durante el derbi frente al Eldense.

Según reza el mensaje en redes, el proyecto lleva varias semanas gestándose en diferentes reuniones mantenidas por seguidores del club. Estos comenzaron a congregarse por lo que consideran “una preocupación compartida por muchos herculanos”, la falta de animación constante.

El proyecto se presenta como una apertura de ese sector de afición para todos los seguidores y no exclusivamente tres peñas concretas. El objetivo de la nueva grada es crear una masa de apoyo constante mucho más grande y unida. Según su presidente, esta surge por un sector del anterior grupo de herculanos que alentaban al equipo y busca, con el apoyo del club, fomentar la animación en el Rico Pérez.