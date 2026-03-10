Parte médico
La rodilla de Sotillos también le deja fuera del Hércules toda la temporada
El central se pierde lo que resta del curso por una rotura del ligamento posterior de la rodilla y se une a Colomina y Soldevila
Las malas noticias se suceden. Alejandro Sotillos también se pierde lo que resta de temporada. El futbolista del Hércules, que sufrió un percance en la rodilla durante la primera parte del partido contra el Atlético Madrileño, deberá pasar por el quirófano para tratarse de la rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla que se le ha detectado tras someterse a pruebas médicas este martes.
Aunque es menos frecuente que el tipo fracturas que afecta al ligamento anterior de la articulación, requiere el mismo tiempo de recuperación que las lesiones que padecen sus compañeros Oriol Soldevila y Roger Colomina, en torno a los nueve meses, lo que supone que no volverá a competir a un nivel óptimo hasta después del parón de Navidad del curso que viene.
En el caso del central madrileño, no ha sido el único diagnóstico desfavorable detectado en la resonancia magnética. También se aprecia afectación del menisco, lo que convierte en algo más compleja la cirugía y obliga a establecer plazos diferentes en su restablecimiento, que tendrá que arrancar una vez que se le hayan subsanado mediante artroscopia todas las patologías articuares que padece.
La ausencia de Sotillos deja el eje central de la defensa del Hércules con tres efectivos: Nacho Monsalve, Javier Rentero y Bolo. Y aunque su presencia en el proyecto el pasado verano se dibió a su capacidad para ejercer como latareal en la derecha, la irrupción de Jorge Galvañ en esa demarcación como posible suplente de Samu Vázquez llegado el caso, alivia, aunque sea mínimamente, la situación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”