La rodilla de Sotillos también le deja fuera del Hércules toda la temporada

Las malas noticias se suceden. Alejandro Sotillos también se pierde lo que resta de temporada. El futbolista del Hércules, que sufrió un percance en la rodilla durante la primera parte del partido contra el Atlético Madrileño, deberá pasar por el quirófano para tratarse de la rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla que se le ha detectado tras someterse a pruebas médicas este martes.

Aunque es menos frecuente que el tipo fracturas que afecta al ligamento anterior de la articulación, requiere el mismo tiempo de recuperación que las lesiones que padecen sus compañeros Oriol Soldevila y Roger Colomina, en torno a los nueve meses, lo que supone que no volverá a competir a un nivel óptimo hasta después del parón de Navidad del curso que viene.

En el caso del central madrileño, no ha sido el único diagnóstico desfavorable detectado en la resonancia magnética. También se aprecia afectación del menisco, lo que convierte en algo más compleja la cirugía y obliga a establecer plazos diferentes en su restablecimiento, que tendrá que arrancar una vez que se le hayan subsanado mediante artroscopia todas las patologías articuares que padece.

Noticias relacionadas

La ausencia de Sotillos deja el eje central de la defensa del Hércules con tres efectivos: Nacho Monsalve, Javier Rentero y Bolo. Y aunque su presencia en el proyecto el pasado verano se dibió a su capacidad para ejercer como latareal en la derecha, la irrupción de Jorge Galvañ en esa demarcación como posible suplente de Samu Vázquez llegado el caso, alivia, aunque sea mínimamente, la situación.