La grada de animación Hércules Fans desaparece solo un día después de haber sido anunciada
El proyecto, cuyo nacimiento fue difundido por el propio club en pleno conflicto con Curva Sur, decae por la "escasa acogida por parte de la afición"
Cuestión de horas. Esa ha sido la trayectoria de Hércules Fans, la grada de animación que se presentó este martes como "una iniciativa de los aficionados" y que debía ocupar el vacío que desde hace casi un mes ha dejado la peña Curva Sur en el estadio José Rico Pérez.
En un comunicado emitido este miércoles al mediodía, el segundo y último de la desaparecida agrupación, han explicado que su intención era "modernizar y abrir la grada a todos los herculanos" para que "no se identificara únicamente con tres peñas". Sin embargo, aseguran que la "escasa acogida por parte de la afición" ha sido la razón por la que, en un margen de 24 horas, hayan decidido dar marcha atrás al proyecto.
Críticas en redes
Ciertamente, al anuncio de creación de Hércules Fans, publicado en las cuentas de Instagram y X creadas por la agrupación, las respuestas fueron críticas de forma casi unánime, expresando, entre otras cosas, apoyo a la Curva Sur y suspicacias sobre el origen de esta iniciativa, que solo se presentaba acompañada del nombre de su presidente, Sergio Pedrero Moya.
Una situación que no aportaba claridad a un asunto en el que muchos aficionados alertaban de falta de transparencia y trazabilidad. En todo caso, la "nueva" grada de animación no podrá, ni tan siquiera, debutar, con lo cual permanece el misterio sobre quiénes y cuántos seguidores blanquiazules estaban detrás de este proyecto, que contó con el altavoz del club para anunciar su creación. Difusión oficial que, por ejemplo, no tuvo el reciente nacimiento de la Federación de Peñas Herculanas, que agrupa actualmente a 19 asociaciones.
Una jornada más sin animación
En el comunicado de despedida, desde Hércules Fans han señalado que su motivación era "aportar algo positivo a nuestra afición y a nuestro club", y han lamentado que "en algunos casos también se han puesto en duda" sus intenciones, del mismo modo que han denunciado haber "recibido insultos y menosprecios, tanto en redes sociales como a nivel personal". Con este último cambio de guion, el Rico Pérez pasará una jornada más sin grada de animación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Elche suspende clases en tres centros y ya se superan los 69 litros por metro cuadrado junto al Martínez Valero
- Peter Singer, filósofo: 'Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- Inician la construcción de las primeras dos casas de una 'ecoaldea' de 500 viviendas en El Comtat