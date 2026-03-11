La grada de animación Hércules Fans desaparece solo un día después de haber sido anunciada

Cuestión de horas. Esa ha sido la trayectoria de Hércules Fans, la grada de animación que se presentó este martes como "una iniciativa de los aficionados" y que debía ocupar el vacío que desde hace casi un mes ha dejado la peña Curva Sur en el estadio José Rico Pérez.

En un comunicado emitido este miércoles al mediodía, el segundo y último de la desaparecida agrupación, han explicado que su intención era "modernizar y abrir la grada a todos los herculanos" para que "no se identificara únicamente con tres peñas". Sin embargo, aseguran que la "escasa acogida por parte de la afición" ha sido la razón por la que, en un margen de 24 horas, hayan decidido dar marcha atrás al proyecto.

Críticas en redes

Ciertamente, al anuncio de creación de Hércules Fans, publicado en las cuentas de Instagram y X creadas por la agrupación, las respuestas fueron críticas de forma casi unánime, expresando, entre otras cosas, apoyo a la Curva Sur y suspicacias sobre el origen de esta iniciativa, que solo se presentaba acompañada del nombre de su presidente, Sergio Pedrero Moya.

Una situación que no aportaba claridad a un asunto en el que muchos aficionados alertaban de falta de transparencia y trazabilidad. En todo caso, la "nueva" grada de animación no podrá, ni tan siquiera, debutar, con lo cual permanece el misterio sobre quiénes y cuántos seguidores blanquiazules estaban detrás de este proyecto, que contó con el altavoz del club para anunciar su creación. Difusión oficial que, por ejemplo, no tuvo el reciente nacimiento de la Federación de Peñas Herculanas, que agrupa actualmente a 19 asociaciones.

Una jornada más sin animación

En el comunicado de despedida, desde Hércules Fans han señalado que su motivación era "aportar algo positivo a nuestra afición y a nuestro club", y han lamentado que "en algunos casos también se han puesto en duda" sus intenciones, del mismo modo que han denunciado haber "recibido insultos y menosprecios, tanto en redes sociales como a nivel personal". Con este último cambio de guion, el Rico Pérez pasará una jornada más sin grada de animación.