El Hércules se recompone: los tres hombres llamados a dar un paso adelante ante las bajas

El Hércules atraviesa una temporada accidentada en la que parece que nada consigue asentarse. Lesiones de peso desde el primer momento, cambio de entrenador, llegadas determinantes en el mercado de invierno, y cuando el nuevo estilo de juego por fin se va consolidando, la enfermería, otra vez, se convierte en la principal preocupación en las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta.

Las lesiones de Roger Colomina, quien permanecerá fuera de los terrenos de juego durante nueve meses; de Alejandro Sotillos, cuyo pronóstico es, en el caso más conservador cuatro meses de baja; y de Unai Ropero, con una baja que apunta a unas tres jornadas, han significado el enésimo mazazo para el vestuario blanquiazul en lo que va de curso.

Sin otra opción que seguir adelante, Beto revisa la lista de efectivos disponibles para resolver la pregunta de quiénes deben dar un paso adelante tras la triple lesión del pasado domingo. Una respuesta que, además, deberá tener preparada tan pronto como este domingo, en la visita ante el Real Murcia.

Los que sí, los que no y los que quizás

El primer paso para el entrenador es saber con qué hombres cuenta, no sea que se repita lo sucedido la semana pasada con la sanción fantasma de Javi Jiménez... A mitad de esta semana, en ataque no están disponibles Oriol Soldevila y Unai Ropero. Alberto Toril, por otra parte, continúa entre algodones y con posibilidades contadas de ser titular, aunque haber sumado su segunda convocatoria el pasado fin de semana hace pensar que, aunque sea desde el banquillo, pueda tener unos primeros minutos como blanquiazul.

Como referencia del ataque, todos los caminos conducen a Fran Sol. Aunque en muchos tramos de la temporada ha sido la mejor opción para encabezar la delantera, había venido perdiendo la titularidad en favor de Ropero, que tiene más gol, genera más peligro, presiona mejor y, en general, desconcierta al rival, efecto que el experimentado "9" no acaba de conseguir. Beto, sin embargo, se queda sin opciones lógicas que no pasen por la titularidad del delantero madrileño, que muy probablemente jugará combinado con el enganche de Mehdi Puch y las opciones de Nico y Andy por las bandas, así como Guti de potencial revulsivo.

En la medular, la ausencia de Colomina deja desnuda la demarcación, pues se suman la escasa forma física de Josep Calavera, que apenas jugó media parte contra el Atlético de Madrid B tras dos jornadas de ausencia, y las dudas que agobian a Carlos Mangada tras errores como el gol en propia contra el Eldense. A estos dos efectivos solo les refuerza Ben Hamed, quien acumula tres partidos de principio a fin, justamente en coincidencia con la baja de Calavera, de quien previamente había sido suplente.

Se abre, por tanto, la posibilidad de que el pivote cedido por el Tenerife comparta minutos por primera vez con el mediocampista camerunés, lo cual dependerá principalmente de que la forma física de Calavera le permita, como está previsto, jugar de inicio este domingo. En su defecto, Carlos Mangada deberá asumir el rol de titular, como lo ha sido durante buena parte de la temporada, y aprovechar la oportunidad de reivindicarse en el campo.

Problema central

En la defensa, la baja de Sotillos y la duda de Monsalve , con afección en las costillas tras un choque sufrido en la visita al Juventud Torremolinos, plantea la necesidad de que a Rentero, jugador incombustible que ha disputado todos los minutos posibles, le acompañe Adrián Pérez "Bolo". Un central que tras la llegada de Beto, y en coincidencia con la recuperación de Monsalve, ha caído en el ostracismo.

La última titularidad de Bolo fue el 30 de noviembre, en la visita al Nàstic de Tarragona, y en lo que va de 2026 acumula 94 minutos de juego en diez jornadas. Su regreso al once está supeditado a cómo llegue Monsalve al domingo, y en caso de no ser alineado contra el Real Murcia, más temprano que tarde será necesario que se amarre los botines ante la larga baja que le espera a Sotillos.

Con más o menos minutos a sus espaldas, a Fran Sol, Mangada y Bolo les ha llegado otra ocasión más para ser determinantes: son los llamados a dar un paso adelante ante las tres bajas producidas en Alcalá de Henares este pasado domingo.

Historial clínico

La primera baja considerable de esta temporada fue la de Nico, sin siquiera haber llegado a agosto, y que, seguida por una microrrotura en diciembre, apenas le ha permitido incorporarse a la competición en los últimos dos meses. Después, Nacho Monsalve, quien estaba llamado a ser, por veteranía, uno de los pilares del equipo entonces dirigido por Rubén Torrecilla, se perdió el primer tercio de la temporada debido a una inflamación de rodilla que se abordó con un tratamiento conservador.

Ya en la jornada 8, tras un doblete contra el Villarreal B, Oriol Soldevila, goleador de la pasada campaña, puso fin a su temporada por una lesión de ligamento cruzado anterior, la misma pesadilla que ahora aqueja a Colomina, hombre que también padeció a finales de octubre una lesión de hombro que le alejó dos meses del césped. Entretanto, tanto Sotillos como Unai Ropero y Samu Vázquez han padecido también lesiones de gravedad leve que les apartaron por pocas semanas de las convocatorias en la primera mitad de la temporada.