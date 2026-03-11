Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hércules CF | Próximo rival

El Murcia prolonga su mala racha antes de visitar el Rico Pérez

El conjunto grana no pasa del empate frente al vicecolista Marbella (1-1) en su partido aplazado por el temporal

El técnico del Murcia, Curro Torres, dialoga con su segundo en el banquillo este miércoles, durante el Real Murcia 1-1 Marbella. / RMU

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

El Real Murcia visitará el Rico Pérez este domingo (18:15 horas) inmerso en una sequía de victorias que se extiende por nueve partidos y más de dos meses. El conjunto grana ha empatado a uno este miércoles frente al vicecolista Marbella, en el partido correspondiente a la jornada 23, aplazado entonces por el temporal que afectó principalmente a Andalucía, prolongando así su racha negativa, en la que únicamente ha sumado cuatro puntos de los últimos 27 posibles.

El equipo ahora entrenado por Curro Torres —tercer entrenador en lo que va de temporada— ha visto como el VAR le anulaba dos goles. El primero, a Joel Jorquera, por mano previa de Juanto Ortuño. El segundo, por juego peligroso de Óscar Gil en un disparo a puerta. El equipo pimentonero, pese a no ganar, sí que consigue salir de los puestos de descenso a Segunda RFEF antes de medirse con el Hércules. Eso sí, lo hace estando empatado a puntos con el Gimnàstic de Tarragona, que es decimosexto. La afición grana despidió a su equipo entre pitos antes del Clásico de este domingo, para cuando se espera un deslucido desplazamiento desde tierras murcianas.

Clasificación del grupo 2 de la Primera Federación tras 27 jornadas.

Clasificación del grupo 2 de la Primera Federación tras 27 jornadas. / RFEF

Además del Murcia 1-1 Marbella, este miércoles también se ha disputado el Antequera 2-0 Algeciras. Con el triunfo en el derbi andaluz, el club malagueño se sitúa séptimo clasificado con 40 puntos, a uno del "play-off", que lo marca el Teruel de Vicente Parras. Por su parte, el Algeciras pasa a estar por detrás del Hércules, ambos con 37 puntos. Tras el desarrollo de estos dos choques, el grupo 2 de la Primera RFEF ya no cuenta con más partidos aplazados, pasando todos los clubes a tener 27 encuentros disputados.

