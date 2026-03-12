Hércules CF
El Hércules, pendiente del estado físico de Mehdi
El centrocampista francoargelino sufre un tirón en el abductor durante el entrenamiento de este jueves y está pendiente de pruebas
En una semana marcada por las lesiones sufridas en Alcalá de Henares por Roger Colomina, Alejandro Sotillos y Unai Ropero, el vestuario del Hércules ha vivido este jueves un nuevo episodio de tensión contenida durante su entrenamiento, celebrado por la mañana en el Rico Pérez.
El centrocampista Mehdi Puch ha sufrido un tirón en el abductor en el tramo final de la sesión, haciendo saltar las alarmas en el cuerpo técnico blanquiazul. El futbolista ha abandonado el entrenamiento en los últimos minutos para no arriesgar, antes de que este viernes por la mañana se le hagan pruebas en busca de descartar una lesión.
Desde el club, dadas las sensaciones que transmite el francoargelino, confían en que las molestias físicas no revistan gravedad y pueda estar este domingo (18:15 horas), en el clásico frente al Murcia del Rico Pérez. A lo largo de la mañana de este viernes, los encargados médicos del club valorarán su situación. Además, el entrenador del equipo, Beto Company, comparecerá en sala de prensa a las 12:50 horas, cuando también emitirá un parte con mayor exactitud tanto de la situación física de Puch como del resto de la plantilla.
Desde su llegada al equipo en enero, Mehdi se ha convertido en uno de los indiscutibles del once blanquiazul. Debutó el 11 de enero, precisamente frente al Murcia, y desde aquel día no ha salido del once. Encadena nueve titularidades consecutivas y ha logrado marcar un gol, frente al Tarazona en la jornada 21.
