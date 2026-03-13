Beto valora el Hércules-Murcia: "Hay que afinar ya porque esto se termina"

Mañana ajetreada, de caras serias y, muy al final, un leve alivio después de que las pruebas médicas a Mehdi Puch que, según su entrenador, descartan una lesión del parisino, que ha entrado en la última semana de Ramadán, es decir, de alimentarse e hidratarse solo de noche, con todo lo que eso supone para cualquier deportista en ciudades calurosas. Eliminar la opción de una dolencia grave en una semana con dos rodillas hechas añicos, la de Roger Colomina y la de Alejandro Sotillos, fuera de combate el resto del curso, ha dado un liguero respiro a Beto Company, que recela del pésimo momento de juego que atraviesa su próximo rival: el Real Murcia.

"Si queremos ganar un duelo de máxima rivalidad como este, vamos a necesitar jugar un partido redondo y completo. Nos espera un encuentro de un nivel estratosférico, excepcional en la categoría porque la plantilla del Murcia es espectacular, con futbolistas determinantes en todas las líneas a los que, ahora, les pillamos en el momento de adaptarse a lo que les pide un tercer entrenador (Curro Torres, que ha cogido el relevo de Adrián Colunga). Eso no se hace en un día, así que espero que acaben de acoplarse después de que se enfrenten con nosotros", ha deseado el preparador valenciano.

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El cuadro grana, que con el punto sumado entre semana en la Nueva Condomina frente al Colista Marbella (1-1) sale momentáneamente de la zona de descenso, que ahora delimita Nàstic, igualado a puntos con los pimentoneros, acumula nueve semanas sin victorias. Se quedó estancado tras el clásico que cerró la primera vuelta que igualó Samu Vázquez con un gol de falta en la acción, por eso, el técnico blanquiazul sostiene que su rival del domingo "está cada vez más cerca de darle la vuelta a esa situación auque solo sea por pura estadística".

Once jornadas para el final

El Hércules encara el último esprint, el momento clave en el que se dilucida todo. "La temporada se divide en tres partes, la primera, que es la que te posiciona en tu objetivo y te dice si puedes pelear por él en el arranque de la competición; la travesía de invierno a la que tienes que saber sobrevivir porque se hace muy larga y pasan muchas cosas, para bien y para mal en los vestuarios; y la que va a empezar ahora, la que te indica cuál ha sido tu nota al final del curso", desgrana Beto.

"Esta tercera parte es muy complicada, sobre todo para los que, como nosotros, tienen expectativas altas. Por eso el encuentro frente al Real Murcia es importantísimo. Si no somos capaces de enlazar dos o tres victorias a partir de ahora, no llegaremos a donde queremos llegar", ha advertido en entrenador: "Hay que afinar ya, el tiempo se nos agota"

Beto Company analiza el Hércules-Real Murcia que se juega en el Rico Pérez este domingo. / HCF

"Entramos ya en las últimas diez jornadas y nadie va sobrado de puntos. Aquí ya no se hacen prisioneros y se trata de sumar, sumar y sumar. Ya no vale decir o pensar que ya lo haremos más adelante, porque esto se termina. El momento es ahora", ha defendido ante la prensa el hombre que el curso pasado ascendió al Andorra firmando un desenlace de campeonato sobresaliente.

Peligro grana

Beto no ha dudado en elogiar el nivel de la plantilla del Murcia y ha recordado que si el Hércules es capaz de ganar este domingo (18:15 horas), se podrá enganchar a la zona "en la que queremos estar". "Aquí, el lugar que ocupa el oponente en la clasificación no marca la dureza del partido. Todos los duelos son difíciles en esta categoría, siempre, da igual a quién te enfrentes", ha recalcado.

Para tener opciones de sumar los tres puntos en el clásico, el preparador admitió que el Hércules debe mejorar "en el último tercio del campo y ser más eficiente en ataque para sacar rédito de todo aquello que generamos y hacemos bien", avisa.

El técnico ha explicado que la confirmación de las lesiones graves de Colomina y Sotillos dejó en shock al vestuario en un primer momento, pero que ahora, con perspectiva, sirve de motivación. "Duele ver caer a un compañero, al final es normal que uno crea que también puede pasarle a él y sufra poniéndose en la piel del otro. Pero después, al ver cómo cayeron, que lo dieron todo, que se quedaron media hora sobre el césped lesionados, dándolo todo, hasta lo último que tenían, el grupo quiere recompensárselo brindándoles una gran actuación el domingo. La plantilla está motivada porque han caído dos soldados y ahora toca trabajar por ellos igual que ellos hicieron por todos los demás", reivindica.

¿El factor campo a favor?

Después de que fracasara la iniciativa de un sector de la hinchada de revitalizar la maltrecha (y denostada) grada de animación, el entrenador del Hércules pide apoyo a la masa social: "Juntos somos imbatibles", ha abanderado Beto.

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"Cada uno puede tener su opinión, estar molesto con las cosas que no le gusten y mostrarlo. Pero también debe pensar qué puedo hacer yo para que mi equipo gane. La respuesta es clara, animar del minuto 0 al 90. Y luego, si no le gusta algo, hacerlo ver. Pero el respaldo de nuestra gente es clave. Lo fue para ellos en la Nueva Condomina, y ahora debería serlo para nosotros. Sé que ningún seguidor del Hércules quiere verlo perder. Juntos somos insuperables", ha vuelto a decir.